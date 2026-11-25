Завершил обсуждение руководитель программы «Глобальная политика» Центра политической конъюнктуры Даниил Пареньков, который отметил, что вмешательство в думскую кампанию отличалось комбинацией прямого жесткого воздействия на электоральную инфраструктуру и «невероятной активизации различных иноагентских и нежелательных структур за рубежом». Он обратил внимание на «рутинизацию» применения технологий ИИ, а также предупредил, что ближайшие два года будут отличаться повышенной электоральной «турбулентностью» — правда, за рубежом: выборы пройдут в Испании, Франции, Киргизии и т. д. «Если не все, то существенная часть этих кампаний будет сопровождаться обвинениями в адрес РФ по вмешательству уже якобы с нашей стороны»,— объяснил эксперт.