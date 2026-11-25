Усиление пройденного
Сенаторы отчитались о наращивании иностранного вмешательства в российские выборы
Комиссия Совета федерации по защите государственного суверенитета представила 25 ноября доклад, посвященный попыткам иностранного вмешательства в парламентскую кампанию-2026. Выводы, к которым пришли сенаторы, во многом повторили заключения пятилетней давности, хотя масштаб выявленных ими атак — как информационных, так и прямых — несопоставимо возрос.
Предваряя доклад, председатель комиссии Владимир Джабаров объяснил, что документ подготовлен по поручению спикера верхней палаты Валентины Матвиенко, которая, открывая осеннюю сессию, заявила о «беспрецедентных попытках» вмешательства извне в думские выборы. Первым направлением, которое было выявлено, и главным «новшеством» для кампании такого уровня стали прямые атаки на членов избиркомов и электоральную инфраструктуру. Господин Джабаров напомнил, что в ходе выборов погибло шесть человек, 75 зданий в 11 регионах были повреждены. «ПАСЕ приняла резолюцию, в которой содержится призыв привлечь к ответственности — вдумайтесь — лиц, ответственных за организацию и содействие проведению выборов в ряде регионов РФ»,— возмутился сенатор.
Остальные направления, которые он перечислил, в том или ином виде уже фигурировали в докладе комиссии по итогам выборов-2021. Например, более 1,5 тыс. DDoS-атак из-за рубежа на ресурсы ЦИКа, «Госуслуги» и систему ДЭГ (пять лет назад было зафиксировано 25 инцидентов), попытки помешать голосованию за рубежом, информационно-психологическое воздействие «с целью дестабилизации ситуации» (фейк про готовящуюся в России мобилизацию), а также «целенаправленная таргетированная кампания» по разжиганию социально-экономического недовольства с использованием ИИ.
Организация провокаций и подстрекательство, активизация «квазипартийных структур» за рубежом для координации деятельности «радикалов из числа иноагентов, экстремистов и участников деятельности нежелательных организаций», а также попытки дискредитировать результаты выборов и очернить международное наблюдение за ними — все это близко к тексту повторило выводы доклада 2021 года.
В качестве примера Владимир Джабаров привел заявление нежелательной организации «Европейская платформа за демократические выборы», которая сообщала о создании в России «экосистемы фейковых наблюдателей». Якобы за голосованием не следил «ни один заслуживающий доверия» местный или международный эксперт, усмехнулся глава комиссии. Среди «фейковых наблюдателей», которых поименовала платформа,— вице-спикер Совета федерации Константин Косачев, генсек Межпарламентской ассамблеи СНГ Дмитрий Кобицкий, сенаторы Андрей Яцкин, Алексей Кондратьев, Наталия Косихина и другие. «Обидно, что меня там не оказалось. Я, честно говоря, недоволен»,— сыронизировал докладчик.
Пройдя через беспрецедентную кампанию, избирательная система получила «колоссальный опыт», который теперь дает право распространять его на весь мир, заявил выступивший следом член Центризбиркома Игорь Борисов. «И показывать, что мы можем, умеем и даже обязаны проводить в таких условиях выборы»,— подчеркнул он. Господин Борисов поблагодарил все инстанции, помогавшие проведению голосования, и особенно — избирателей, показавших высокую явку: «Насколько мужественный наш народ — в таких условиях действительно прийти, проголосовать, поддержав выбранный курс».
Член ЦИКа также предложил «институализировать» опыт сенаторской комиссии в части мониторинга попыток вмешательства, «систематизируя, обобщая и анализируя информацию различных министерств, ведомств, правозащитных органов на постоянной основе». Противодействие вмешательству — это правозащитная деятельность, охраняющая политические права граждан, поскольку россияне «имеют право и должны знать, кто тайно пытается лишить их фундаментального права выбирать свое будущее», резюмировал Игорь Борисов.
Завершил обсуждение руководитель программы «Глобальная политика» Центра политической конъюнктуры Даниил Пареньков, который отметил, что вмешательство в думскую кампанию отличалось комбинацией прямого жесткого воздействия на электоральную инфраструктуру и «невероятной активизации различных иноагентских и нежелательных структур за рубежом». Он обратил внимание на «рутинизацию» применения технологий ИИ, а также предупредил, что ближайшие два года будут отличаться повышенной электоральной «турбулентностью» — правда, за рубежом: выборы пройдут в Испании, Франции, Киргизии и т. д. «Если не все, то существенная часть этих кампаний будет сопровождаться обвинениями в адрес РФ по вмешательству уже якобы с нашей стороны»,— объяснил эксперт.