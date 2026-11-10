Матвиенко призвала добиться легальной миграции в России

На пленарном заседании Совфеда с участием главы МВД Владимира Колокольцева госпожа Матвиенко подчеркнула, что главной проблемой остаются нелегальная миграция и «посредники, которые зарабатывают на мигрантах», что приводит к росту миграционной преступности. Самым верным подходом она назвала организованный набор мигрантов через работодателей и межправительственные соглашения.