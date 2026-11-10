Матвиенко призвала добиться легальной миграции в России
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что миграционная политика России должна быть направлена на достижение баланса между экономическими интересами и соблюдением общественного порядка, обеспечивая, чтобы миграция была цивилизованной и легальной.
На пленарном заседании Совфеда с участием главы МВД Владимира Колокольцева госпожа Матвиенко подчеркнула, что главной проблемой остаются нелегальная миграция и «посредники, которые зарабатывают на мигрантах», что приводит к росту миграционной преступности. Самым верным подходом она назвала организованный набор мигрантов через работодателей и межправительственные соглашения.
Валентина Матвиенко призвала обеспечить для мигрантов условия проживания с четко закрепленными правами и обязанностями, нормальной зарплатой и уважением к российским законам, традициям и культуре. По ее словам, мигранты должны интегрироваться в общество, а не создавать замкнутые анклавы.
Спикер верхней палаты также предостерегла от некорректных высказываний политиков по миграционным вопросам, способных негативно повлиять на политическую ситуацию и подорвать усилия государства. «Во всем нужна мера — без экстремизма, без эмоций избыточных, чтобы заработать какие-то политические очки»,— пояснила госпожа Матвиенко.