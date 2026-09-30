Сенатору доверили шестой срок

Вдова первого мэра Санкт-Петербурга Людмила Нарусова продолжит парламентскую карьеру. 29 сентября глава Тувы Владислав Ховалыг продлил ее полномочия на посту сенатора от исполнительной власти республики, хотя ранее источники “Ъ” говорили, что губернатор хотел бы видеть на этой должности другого человека. Для госпожи Нарусовой, которая с небольшим перерывом заседает в Совете федерации (СФ) с 2002 года, это будет уже шестой срок в верхней палате.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Людмила Нарусова

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Людмила Нарусова

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В «сенаторскую тройку» Владислава Ховалыга, переизбравшегося с рекордным для Тувы 91% голосов, помимо Людмилы Нарусовой входили уполномоченный по правам человека в республике Александр Адыгбай и гвардии подполковник Сурен Бады — выпускник местного аналога «Времени героев» и бывший командир 55-й отдельной гвардейской мотострелковой (горной) бригады, которая участвовала в освобождении Авдеевки. В июне источники “Ъ” в СФ сообщали, что глава региона хочет видеть на этой должности «своего человека», но в итоге он переназначил госпожу Нарусову. Публично господин Ховалыг это решение не комментировал.

Впервые Людмила Нарусова была делегирована в СФ в 2002 году от парламента Тувы. В 2007-м депутаты пролонгировали ее полномочия, а в 2010-м это сделал уже брянский губернатор Николай Денин. Он же спустя два года заменил госпожу Нарусову на либерал-демократа Михаила Марченко в рамках сделки с ЛДПР (партия сняла своего кандидата с губернаторских выборов). Снова в верхнюю палату она попала в 2016 году, когда ее выбрал своим представителем глава Тувы Шолбан Кара-оол. Спустя пять лет он избрался в Госдуму, а полномочия Людмилы Нарусовой продлил его преемник Владислав Ховалыг.

Что касается других губернаторов, избравшихся на сентябрьских выборах, то часть из них также решила сохранить действующих сенаторов.

В частности, глава Пензенской области Олег Мельниченко переназначил Николая Кондратюка, глава Северной Осетии Сергей Меняйло — Таймураза Мамсурова, глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов — Крыма Казанокова. Представляющий КПРФ губернатор Ульяновской области Алексей Русских, скорее всего, тоже оставит на посту нынешнего сенатора — своего однопартийца Айрата Гибатдинова.

В то же время замену сенаторов уже произвели главы Мордовии и Тверской области Артем Здунов и Виталий Королев, и оба выбрали дипломатов. Первого теперь будет представлять в СФ бывший посол России в Великобритании Андрей Келин, второго — экс-посол во Франции и Монако Алексей Мешков. Брянский губернатор Егор Ковальчук, как ожидается, сделает сенатором экс-главу Дагестана Сергея Меликова: инаугурация господина Ковальчука прошла 28 сентября, но на момент подготовки материала с выбором он не определился.

Наконец, сменит своего представителя в СФ и глава Белгородской области Александр Шуваев. В его «тройку» вместо действующего сенатора Жанны Чефрановой вошли бывшие депутаты Госдумы Валерий Скруг и Наталия Полуянова, а также вице-губернатор Александр Лоренц.

Кандидаты в верхнюю палату от главы Чечни Рамзана Кадырова и врио главы Дагестана Федора Щукина (там выборы пройдут на первом заседании нового созыва республиканского парламента) публично не назывались.

Как пояснил “Ъ” глава регламентного комитета СФ Вячеслав Тимченко, всего в верхней палате могут появиться до 20 новых членов. Основная часть замен ожидается со стороны заксобраний, которые обновились в 39 регионах. Новым сенатором от Астраханской облдумы уже стал замгендиректора ООО «Лукойл-Нижневолжскнефть» Александр Ходаев, от Тамбовской облдумы — экс-глава тамбовского и петербургского избиркомов Алексей Пучнин. Красноярское заксобрание, по данным “Ъ”, в СФ может представлять первый вице-губернатор Сергей Пономаренко, а Свердловское — экс-мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

Андрей Прах