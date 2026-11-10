Сенаторы разошлись по регионам

Наконец, еще несколько сенаторских вакансий этой осенью открылись по причинам, не связанным с региональными выборами. Сенаторы от Луганской народной республики (ЛНР) и Запорожской области Дарья Лантратова и Дмитрий Ворона перешли в Госдуму, а представитель Вологодчины Евгений Богомазов сложил полномочия по личным причинам. На место госпожи Лантратовой был назначен Герой России и ветеран СВО Эседулла Абачев, а на место господина Богомазова — спикер заксобрания Сергей Сорокин. Заксобрание Запорожской области с заменой господина Вороны все еще не определилось.