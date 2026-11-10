Сенаторы разошлись по регионам
В верхней палате завершилось обновление после сентябрьских выборов
В Совете федерации завершилась традиционная осенняя ротация, вызванная сентябрьскими выборами. 10 ноября своих сенаторов назначили заксобрания Свердловской и Мурманской областей, которые делегировали в верхнюю палату бывшего мэра Екатеринбурга Алексея Орлова и Героя России Ивана Хрусталева. Всего полномочия получили 18 новых лиц. Не заполненной пока остается только вакансия в Запорожской области, образовавшаяся после перехода Дмитрия Вороны в Госдуму.
Свердловские и мурманские депутаты оставались последними, кто после сентябрьских выборов еще не определился со своими сенаторами. В первом случае выбор пал на мэра Екатеринбурга Алексея Орлова, ушедшего ради этого в отставку еще 12 октября. По данным “Ъ”, промедление было вызвано долгим согласованием его кандидатуры в Москве. Отправить господина Орлова в Совфед предложила группа из 20 депутатов от всех партий, представленных в заксобрании: «Единой России» (ЕР), КПРФ, ЛДПР, «Новых людей» и «Справедливой России». Это решение было поддержано единогласно.
Менее единодушными оказались мурманские депутаты, которые делегировали в верхнюю палату старшего сержанта Ивана Хрусталева, получившего «Золотую Звезду» за мужество и героизм, проявленные в ходе спецоперации. Его кандидатуру поддержали 25 парламентариев, еще двое воздержались, а представитель «Справедливой России» Александр Макаревич даже заявил, что новоиспеченный сенатор пока «не оперился» и не обладает достаточным опытом. Единороссы, впрочем, недостатка в навыках Героя России не увидели.
Алексей Орлов и Иван Хрусталев сменили в верхней палате зампреда комитета по федеративному устройству Александра Высокинского и члена комитета по науке Ларису Круглову, которые, в свою очередь, вернулись в заксобрания. Первый получил пост вице-спикера, вторая возглавила комитет по образованию.
Всего в ходе сентябрьских выборов были переизбраны 39 региональных парламентов. Ранее своих представителей уже заменили депутаты десяти регионов.
Сенатором от думы Астраханской области стал замгендиректора ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» Александр Ходаев, от Липецкого облсовета — ветеран СВО Евгений Саввин, от заксобрания Омской области — депутат Госдумы от ЕР Оксана Фадина. В Самарской области и на Чукотке полномочиями были наделены бывшие депутаты Госдумы от ЛДПР Владимир Кошелев и Сергей Каргинов, в Тамбовской области — бывший председатель петербургского избиркома Алексей Пучнин, в Мордовии — директор Центра крови Федерального медико-биологического агентства Ольга Македонская, в Красноярском крае — первый вице-губернатор Сергей Пономаренко, в Еврейской автономной области — замначальника Экспертного управления президента Светлана Лукаша, а в Приморье — вдова дважды Героя России Михаила Гудкова Жанна Гудкова.
Кроме того, четверо губернаторов, которые участвовали в выборах-2026, тоже сменили представителей в Совфеде. Глава Мордовии Артем Здунов назначил сенатором экс-посла России в Великобритании Андрея Келина, белгородский губернатор Александр Шуваев — руководителя своей администрации Александра Лоренца, глава Брянской области Егор Ковальчук — экс-главу Дагестана Сергея Меликова, а губернатор Тверской области Виталий Королев — бывшего посла во Франции Алексея Мешкова.
Наконец, еще несколько сенаторских вакансий этой осенью открылись по причинам, не связанным с региональными выборами. Сенаторы от Луганской народной республики (ЛНР) и Запорожской области Дарья Лантратова и Дмитрий Ворона перешли в Госдуму, а представитель Вологодчины Евгений Богомазов сложил полномочия по личным причинам. На место госпожи Лантратовой был назначен Герой России и ветеран СВО Эседулла Абачев, а на место господина Богомазова — спикер заксобрания Сергей Сорокин. Заксобрание Запорожской области с заменой господина Вороны все еще не определилось.
Политолог Константин Калачев считает, что осенняя ротация демонстрирует продолжение долгосрочных трендов в Совете федерации.
Так, приход ветеранов СВО Ивана Хрусталева, Евгения Саввина и Эседуллы Абачева — это часть «масштабной кадровой интеграции ветеранов боевых действий во власть». Избрание Алексея Орлова отражает тренд на делегирование в верхнюю палату «опытных управленцев, досконально знающих муниципальную повестку». Наконец, появление в верхней палате бывших послов Андрея Келина и Алексея Мешкова — это «кадровое усиление международного контура». Совет федерации закрепляет курс на статус «палаты регионов и ветеранов», вытесняя представителей крупного бизнеса, которые доминировали там в прошлые десятилетия, резюмирует эксперт.
Газета «Коммерсантъ» №208от 11.11.2026, стр. 3