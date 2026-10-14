Комитет Совета федерации по регламенту возглавил Владимир Джабаров
Владимир Джабаров, ранее занимавший должность первого заместителя председателя комитета Совета федерации по международным делам, возглавил комитет верхней палаты по регламенту и организации парламентской деятельности. Такое решение приняли сенаторы на пленарном заседании 14 октября. Как сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, господин Джабаров также останется председателем комиссии по защите суверенитета.
Предшественник Владимира Джабарова на посту руководителя комитета Вячеслав Тимченко займет пост первого заместителя председателя комитета по конституционному законодательству. Огласив это решение, госпожа Матвиенко поблагодарила господина Тимченко за многолетнюю работу в комитете по регламенту. Еще одним первым зампредом конституционного комитета переназначен сенатор Артем Шейкин.
На том же заседании сенаторы избрали двух первых заместителей председателя комитета по международным делам: ими стали бывшие послы России в Великобритании и Франции Андрей Келин и Алексей Мешков. Они профессиональные дипломатические работники, на протяжении многих лет занимали ответственные посты в МИДе и загранучреждениях, оба имеют ранг чрезвычайного полномочного посла, представил коллег глава международного комитета Андрей Денисов.
Валентина Матвиенко выразила уверенность, что опыт обоих дипломатов будет востребован в работе на международных парламентских площадках. Она также отметила, что идущая в Совете федерации «правильная системная ротация» способствует не только кадровому укреплению палаты, но и вовлечению в ее работу как можно большего количества регионов.