Комитет Совета федерации по регламенту возглавил Владимир Джабаров

Валентина Матвиенко выразила уверенность, что опыт обоих дипломатов будет востребован в работе на международных парламентских площадках. Она также отметила, что идущая в Совете федерации «правильная системная ротация» способствует не только кадровому укреплению палаты, но и вовлечению в ее работу как можно большего количества регионов.