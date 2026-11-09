Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №206/П

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №206/П«Ъ» Газета
Власть

Сенаторам рассказали об изъятии активов участников АТО в Донбассе

В Совете федерации прошли консультации по согласованию назначения начальника главного управления кадров Генпрокуратуры Олега Логунова на должность заместителя главы надзорного ведомства. По данным “Ъ”, он будет курировать кадры, а также Луганскую и Донецкую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области. Отвечая на вопросы сенаторов, кандидат рассказал о кадровых ротациях и работе прокуроров в Донбассе.

Пресс-служба Совета Федерации

Укомплектованность штата надзорного ведомства в новых регионах составляет только 76,5%, тогда как в целом — 95,1%. По словам Олега Логунова, это связано с вопросами безопасности. В 11 районных прокуратурах субъектов пока физически невозможно назначить руководство: часть территорий находится под контролем Украины, часть — в «серой зоне», где функции гражданского надзора выполняют военные прокуроры. Самая высокая укомплектованность в ДНР (80%), самая низкая — в Херсонской области (72%). По словам господина Логунова, сейчас готовятся поправки к приказу генпрокурора, которые дадут право на ротацию после трех лет службы в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. «Многие работники там находятся без семей»,— отметил он.
Также Олег Логунов раскрыл задачи, которые стоят перед прокурорами в Донбассе. По его словам, это в том числе восстановление инфраструктуры, пришедшей в упадок во времена Украины, и помощь с восстановлением документов граждан. Надзорные органы занимаются возвращением в собственность РФ земель, зданий, сооружений, транспорта и предприятий, которые передавались участникам украинской антитеррористической операции (АТО) в качестве поощрения, заявил господин Логунов. Он отметил, что большая работа проводится по аннулированию «политически мотивированных» приговоров, вынесенных украинскими властями.
Украина. Отношения с Россией
Донбасс
Совет федерации
СССР

Авторы

  • Андрей Прах
    Андрей Прах
    заместитель заведующего отделом