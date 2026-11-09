Сенаторам рассказали об изъятии активов участников АТО в Донбассе

Укомплектованность штата надзорного ведомства в новых регионах составляет только 76,5%, тогда как в целом — 95,1%. По словам Олега Логунова, это связано с вопросами безопасности. В 11 районных прокуратурах субъектов пока физически невозможно назначить руководство: часть территорий находится под контролем Украины, часть — в «серой зоне», где функции гражданского надзора выполняют военные прокуроры. Самая высокая укомплектованность в ДНР (80%), самая низкая — в Херсонской области (72%). По словам господина Логунова, сейчас готовятся поправки к приказу генпрокурора, которые дадут право на ротацию после трех лет службы в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. «Многие работники там находятся без семей»,— отметил он.