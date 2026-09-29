Людмила Нарусова сохранила пост сенатора от Тувы

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Сенаторский мандат в такой конструкции зависит от решения руководства региона, а не от отдельного голосования жителей за самого кандидата. В субъектах, где губернатора избирают граждане, претенденты на этот пост заранее представляют трех кандидатов в сенаторы, и после победы губернатор наделяет одного из них полномочиями.

Для Людмилы Нарусовой нынешнее решение продолжает сложившуюся кадровую связку с руководством Тувы. В 2016 году ее делегировал в Совет федерации тогдашний глава республики Шолбан Кара-оол, а после его перехода в Госдуму сенаторский мандат сохранил за ней новый руководитель региона Владислав Ховалыг.