Людмила Нарусова сохранила пост сенатора от Тувы
Глава Тувы Владислав Ховалыг подписал указ о назначении Людмилы Нарусовой сенатором от региона. Соответствующий указ опубликован на сайте правительства Тувы.
Людмила Нарусова
Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ
Людмила Нарусова — вдова первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. Впервые попала в парламент в 1995 году по списку движения «Наш дом — Россия» от Санкт-Петербурга. В 1999-м баллотировалась уже по округу в родной Брянской области, но проиграла коммунисту Василию Шандыбину. Занимает пост сенатора от Тувы с 2016 года. В 2021 году ее полномочия были продлены. В июне «Ъ» сообщал, что госпожа Нарусова может покинуть Совет федерации.
Подробности — в материале «Ъ» «От Тувы мандат не ищут».
Сенаторский мандат в такой конструкции зависит от решения руководства региона, а не от отдельного голосования жителей за самого кандидата. В субъектах, где губернатора избирают граждане, претенденты на этот пост заранее представляют трех кандидатов в сенаторы, и после победы губернатор наделяет одного из них полномочиями.
Для Людмилы Нарусовой нынешнее решение продолжает сложившуюся кадровую связку с руководством Тувы. В 2016 году ее делегировал в Совет федерации тогдашний глава республики Шолбан Кара-оол, а после его перехода в Госдуму сенаторский мандат сохранил за ней новый руководитель региона Владислав Ховалыг.