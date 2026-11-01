Матвиенко посетит Китай с официальным визитом
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко посетит Китай 2-3 ноября. Она проведет встречи с представителями руководства страны, сообщает пресс-служба Совфеда.
На 2 ноября у Валентины Матвиенко запланированы встречи с председателем Постоянного комитета всекитайского собрания народных представителей КНР Чжао Лэцзи и председателем Народного политического консультативного совета Китая Ван Хунином. Мероприятия пройдут в Пекине.
На следующий день председатель Совфеда отправится в город Сиань. Там она встретится с руководством провинции Шэньси и посетит педагогический университет. Сопровождать госпожу Матвиенко будет российская делегация, в которую войдут, среди прочих, вице-спикер Совфеда Константин Косачев, глава комитета по международным делам и бывший посол России в Китае Андрей Денисов.