Матвиенко посетит Китай с официальным визитом

На следующий день председатель Совфеда отправится в город Сиань. Там она встретится с руководством провинции Шэньси и посетит педагогический университет. Сопровождать госпожу Матвиенко будет российская делегация, в которую войдут, среди прочих, вице-спикер Совфеда Константин Косачев, глава комитета по международным делам и бывший посол России в Китае Андрей Денисов.