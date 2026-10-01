Международный комитет Совета федерации предложил на пост главы Андрея Денисова

Комитет Совета Федерации по международным делам предложил избрать на должность главы Андрея Денисова. Прежде он был первым заместителем председателя комитета. На его должность выдвигают Григория Карасина, который с 2021 года возглавлял комитет. Об этом «РИА Новости» сообщил председатель комитета Совета федерации по регламенту Вячеслав Тимченко.

Господин Тимченко добавил, что совет палаты поддержал позицию комитета. Совет Федерации планирует утвердить решение о ротации на заседании в 2 октября.

Андрей Денисов стал сенатором от исполнительной власти Саратовской области в сентябре 2022 года. С 2004 по 2006 год он занимал должность постоянного представителя России в ООН, с 2006 по 2013 год был первым заместителем министра иностранных дел России.

Григорий Карасин — представитель от исполнительного органа государственной власти Сахалинской области. Занимал должность председателя комитета Совета Федерации по международным делам с 2021 года, был переизбран в 2025 году.