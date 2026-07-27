Лекарствам добавили гибкости

Регулирование госзакупок лекарств станет более гибким — с 1 октября появится возможность в процессе исполнения контракта менять при необходимости площадку производства препарата. Также будет разрешена замена товара в ходе исполнения контракта на другой, но не хуже заявленного изначально. По мнению фармкомпаний и пациентских организаций, изменения ускорят доставку лекарств — сейчас в подобных ситуациях приходится заново проводить торги. Впрочем, предупреждают эксперты, замена препаратов без четких гарантий идентичности может создать риски для пациентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Власти дали зеленый свет более гибкому регулированию госзакупок лекарств

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Власти дали зеленый свет более гибкому регулированию госзакупок лекарств

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

С 1 октября 2026 года российские больницы и поликлиники смогут закупать препараты по новым, более гибким правилам. Соответствующие поправки, которые к ФЗ-44 ранее предложила группа депутатов и сенаторов, в конце прошлой недели одобрили Госдума и Совет федерации.

Согласно принятому закону, производители лекарств смогут в процессе исполнения госзаказа на поставку партии препарата менять место его изготовления.

Поясним, сейчас на этапе подачи заявки на торги поставщик должен указать одного производителя из регистрационного удостоверения препарата и в случае заключения контракта поставить препарат, произведенный только на этой площадке. При этом в документации на препарат может быть несколько площадок производителя. Однако если требуется поставка с другого завода, торги приходится проводить заново.

Как отмечает эксперт Всероссийского союза пациентов Алексей Федоров, такая ситуация может возникнуть в случае, когда, например, лекарство производится на двух площадках — в России и в Белоруссии, при подаче заявки дистрибутор предложил белорусский препарат, но потом оказалось, что в наличии только российский. Возможность изменения страны, говорит он, позволит оформить замену, не допуская нарушения лекарственного обеспечения.

Гендиректор «Фармстандарта» Дмитрий Зайцев добавляет, что никто из производителей сейчас не застрахован от форс-мажорных ситуаций — послабления сделают госзакупки лекарств эффективнее и быстрее, что необходимо и государству, и пациентам. В то же время, отмечает замгендиректора по корпоративным связям и коммуникациям «Биокада» Алексей Торгов, для замены производственной площадки без расторжения контракта потребуется согласие заказчика, что может оказаться проблематичным.

Еще одно нововведение — возможность замены товара в ходе исполнения контракта на другой, с характеристиками, не хуже заявленных в извещении о закупке.

Сейчас замена возможна только на товар с «улучшенными» характеристиками, что, как говорит Алексей Федоров, создает «огромные проблемы» при закупках лекарств и медизделий. «Например, изначально заявленный товар у поставщика отсутствует, но есть точно такой же другого производителя, который полностью удовлетворяет потребности заказчика. Однако закон не позволяет заменить товар на аналогичный, а требует расторгать этот контракт и проводить новую закупку, что может привести к перебоям в оказании помощи пациентам»,— поясняет он.

По словам замдиректора Высшей школы государственного управления Президентской академии Давида Мелик-Гусейнова, это нужная поправка — в условиях внешних рисков гибкость системы госзакупок необходимо повышать. «Несмотря на то что препараты пока не подпадают под санкционные ограничения, риски нарушения поставок и логистических цепочек сохраняются»,— говорит он. В то же время, предупреждает Алексей Торгов, возможность замены препарата без четких гарантий идентичности может, наоборот, создать новые риски для пациентов, так как откроет возможности для недобросовестных действий контрактующихся сторон.

Напомним, объем госзакупок лекарств в России за первое полугодие 2026 года составил 676,1 млрд руб., увеличившись на 43% год к году. Большая часть из этих средств приходится на контракты для приобретения иностранных препаратов.

Анастасия Мануйлова