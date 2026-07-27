Лекарствам добавили гибкости
Госзакупки препаратов готовят к форс-мажору
Регулирование госзакупок лекарств станет более гибким — с 1 октября появится возможность в процессе исполнения контракта менять при необходимости площадку производства препарата. Также будет разрешена замена товара в ходе исполнения контракта на другой, но не хуже заявленного изначально. По мнению фармкомпаний и пациентских организаций, изменения ускорят доставку лекарств — сейчас в подобных ситуациях приходится заново проводить торги. Впрочем, предупреждают эксперты, замена препаратов без четких гарантий идентичности может создать риски для пациентов.
Власти дали зеленый свет более гибкому регулированию госзакупок лекарств
Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ
С 1 октября 2026 года российские больницы и поликлиники смогут закупать препараты по новым, более гибким правилам. Соответствующие поправки, которые к ФЗ-44 ранее предложила группа депутатов и сенаторов, в конце прошлой недели одобрили Госдума и Совет федерации.
Согласно принятому закону, производители лекарств смогут в процессе исполнения госзаказа на поставку партии препарата менять место его изготовления.
Поясним, сейчас на этапе подачи заявки на торги поставщик должен указать одного производителя из регистрационного удостоверения препарата и в случае заключения контракта поставить препарат, произведенный только на этой площадке. При этом в документации на препарат может быть несколько площадок производителя. Однако если требуется поставка с другого завода, торги приходится проводить заново.
Как отмечает эксперт Всероссийского союза пациентов Алексей Федоров, такая ситуация может возникнуть в случае, когда, например, лекарство производится на двух площадках — в России и в Белоруссии, при подаче заявки дистрибутор предложил белорусский препарат, но потом оказалось, что в наличии только российский. Возможность изменения страны, говорит он, позволит оформить замену, не допуская нарушения лекарственного обеспечения.
Гендиректор «Фармстандарта» Дмитрий Зайцев добавляет, что никто из производителей сейчас не застрахован от форс-мажорных ситуаций — послабления сделают госзакупки лекарств эффективнее и быстрее, что необходимо и государству, и пациентам. В то же время, отмечает замгендиректора по корпоративным связям и коммуникациям «Биокада» Алексей Торгов, для замены производственной площадки без расторжения контракта потребуется согласие заказчика, что может оказаться проблематичным.
Еще одно нововведение — возможность замены товара в ходе исполнения контракта на другой, с характеристиками, не хуже заявленных в извещении о закупке.
Сейчас замена возможна только на товар с «улучшенными» характеристиками, что, как говорит Алексей Федоров, создает «огромные проблемы» при закупках лекарств и медизделий. «Например, изначально заявленный товар у поставщика отсутствует, но есть точно такой же другого производителя, который полностью удовлетворяет потребности заказчика. Однако закон не позволяет заменить товар на аналогичный, а требует расторгать этот контракт и проводить новую закупку, что может привести к перебоям в оказании помощи пациентам»,— поясняет он.
По словам замдиректора Высшей школы государственного управления Президентской академии Давида Мелик-Гусейнова, это нужная поправка — в условиях внешних рисков гибкость системы госзакупок необходимо повышать. «Несмотря на то что препараты пока не подпадают под санкционные ограничения, риски нарушения поставок и логистических цепочек сохраняются»,— говорит он. В то же время, предупреждает Алексей Торгов, возможность замены препарата без четких гарантий идентичности может, наоборот, создать новые риски для пациентов, так как откроет возможности для недобросовестных действий контрактующихся сторон.
Напомним, объем госзакупок лекарств в России за первое полугодие 2026 года составил 676,1 млрд руб., увеличившись на 43% год к году. Большая часть из этих средств приходится на контракты для приобретения иностранных препаратов.