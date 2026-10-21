Новым вологодским сенатором станет спикер заксобрания Сорокин
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов решил наделить полномочиями сенатора от исполнительной власти региона председателя его законодательного собрания Сергея Сорокина. Об этом господин Филимонов сообщил в своих социальных сетях.
Спикер сменит в верхней палате Евгения Богомазова, который 26 сентября оставил пост по собственному желанию. Помимо господина Богомазова, в «сенаторскую тройку» Георгия Филимонова входили экс-глава региона Олег Кувшинников и бывший руководитель заксобрания Андрей Луценко, однако оба от права на мандат отказались. В результате губернатор получил возможность делегировать в Совет федерации нового кандидата.
Сергей Сорокин был избран председателем заксобрания всего неделю назад — 14 октября. До избрания в областной парламент он работал первым вице-губернатором и курировал работу администрации главы региона.
Источник в окружении Георгия Филимонова пояснил «Ъ», что опытный чиновник должен выступить своего рода куратором представителей Вологодчины в Федеральном собрании — трех новых депутатов Госдумы, а также сенатора от заксобрания Романа Маслова, получившего пост в феврале 2026 года.