Новым вологодским сенатором станет спикер заксобрания Сорокин

Спикер сменит в верхней палате Евгения Богомазова, который 26 сентября оставил пост по собственному желанию. Помимо господина Богомазова, в «сенаторскую тройку» Георгия Филимонова входили экс-глава региона Олег Кувшинников и бывший руководитель заксобрания Андрей Луценко, однако оба от права на мандат отказались. В результате губернатор получил возможность делегировать в Совет федерации нового кандидата.