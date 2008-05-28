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Главные анонсы 25 июля
24/07
У Дмитрия Гудкова проходит обыск
24/07
Boeing отчиталась о крупнейшем квартальном убытке в истории — $3 млрд
24/07
Борис Джонсон стал премьер-министром Великобритании
24/07
Алексея Навального арестовали на 30 суток
01:21
СКР будет принимать сообщения о давлении на бизнес по спецканалу
00:59
Правительство Украины предложило расширить санкции против России
00:40
КНДР испытала ракету малой дальности
00:20
Правительство рассмотрит законопроект о «социальной отчетности» компаний
24/07
С обысками пришли к двум соратникам Гудкова
24/07
Суд арестовал активы бывших топ-менеджеров и совладельца «Открытия»
24/07
Памфилова открестилась от уголовного дела об акциях около Мосгоризбиркома
24/07
У Ивана Жданова проводят обыск
24/07
В Турции напали на белорусского дипломата
24/07
Митинг «Против произвола на выборах» в Санкт-Петербурге собрал более трех тысяч сторонников
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Тема
(обновлено: 24.07.2019)
Куба и ее отношения с миром
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Куба обрела новую конституцию со старыми идеалами
Большинство жителей острова поддержали новый основной закон страны
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Куба решила привооружиться
Россия выдаст ей кредит на военный шопинг в России
1
США закрепили блокаду Кубы акцией в ООН
Нормализация отношений двух стран сходит на нет
Главного диссидента Кубы подозревают в покушении на убийство сотрудника МВД
Борьба за власть
Лидера оппозиции Кубы оградили от диссидентской деятельности
Его арестовали по подозрению в покушении на сотрудника МВД
Конституции Кубы добавят немного частного
Основной закон приведут в соответствие с реалиями
Куба меняет фамилию
Новым главой государства стал 58-летний Мигель Диас-Канель
4
После Кастро
Иван Лебедев — о том, каких перемен ждет Куба и оправданны ли эти ожидания
4
Китай не намерен прощать долги Венесуэле и Кубе
Нефтяная госкорпорация Sinopec судится с PdVSA из-за невыплат по контрактам
Куба дышит на Lada
АвтоВАЗ начинает поставки машин в страну
Америка разорвала отношения с кубинцами
Администрация Дональда Трампа распорядилась не выдавать им въездные визы
Американских дипломатов готовят к эвакуации с Кубы
В посольстве в Гаване могут оставить только ключевых сотрудников
Рауль Кастро откликнулся на ультразвук
Странные инциденты с сотрудниками дипмиссии США вызвали озабоченность кубинского лидера
Расследование на слух
Как действует акустическое оружие
Оглушительный провал в отношениях
США разбираются со странными инцидентами на Кубе, в ходе которых пострадали 16 дипломатов
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Разбор статьи УК о госизмене: кого судили и как наказывали
50 лет высадке человека на Луне и мифам об этом
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Автопилот
Наука
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
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