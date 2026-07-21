Составлено ИИ-Ассистентъ

Заявление главы МИД Кубы Бруно Родригеса Паррильи об ускорении гонки вооружений со стороны США является частью давней напряженности в отношениях между Кубой и Соединенными Штатами. Куба неоднократно обвиняла США в попытках подорвать её суверенитет и создать экстремальные условия жизни на острове. Например, в январе 2026 года Куба даже объявила режим чрезвычайного положения из-за угрозы со стороны США, а их политику называла антикубинской и неофашистской. Кубинская сторона считает, что удушающие меры США, такие как полная нефтяная блокада, вызывают значительные трудности для страны.

Политика США в отношении Кубы часто направлена на смену режима без применения военной силы, используя экономическое и энергетическое давление, по аналогии с Венесуэлой. В последние годы Вашингтон усиливает риторику и вводит новые санкции, включая персональные ограничения против кубинских чиновников. В ответ на это, правительство Кубы осуждает подобные действия как позорные политические провокации, а президент Кубы Мигель Диас-Канель заявлял о готовности противостоять США «до последней капли крови» в случае вторжения. Российская сторона также поддерживает позицию Кубы, отвергая обвинения США и призывая к прекращению блокады.