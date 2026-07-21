МИД Кубы обвинил США в ускорении гонки вооружений
Военная доктрина США ускоряет глобальную гонку вооружений, увеличивает число войн и отвлекает ресурсы от решения мировых гуманитарных проблем, заявил министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья.
«Нынешняя военная доктрина господства правительства США, стремящаяся навязать мир с помощью силы, способствует… игнорированию таких глобальных вызовов, как голод, бедность и устойчивое развитие»,— написал господин Родригес в соцсети X.
Глава МИД Кубы добавил, что мировые военные расходы в 2025 году достигли $2,887 трлн, увеличившись на 2,9% в реальном выражении по сравнению с 2024 годом. По его словам, рост военных расходов продолжается уже 11 лет.
Заявление главы МИД Кубы Бруно Родригеса Паррильи об ускорении гонки вооружений со стороны США является частью давней напряженности в отношениях между Кубой и Соединенными Штатами. Куба неоднократно обвиняла США в попытках подорвать её суверенитет и создать экстремальные условия жизни на острове. Например, в январе 2026 года Куба даже объявила режим чрезвычайного положения из-за угрозы со стороны США, а их политику называла антикубинской и неофашистской. Кубинская сторона считает, что удушающие меры США, такие как полная нефтяная блокада, вызывают значительные трудности для страны.
Политика США в отношении Кубы часто направлена на смену режима без применения военной силы, используя экономическое и энергетическое давление, по аналогии с Венесуэлой. В последние годы Вашингтон усиливает риторику и вводит новые санкции, включая персональные ограничения против кубинских чиновников. В ответ на это, правительство Кубы осуждает подобные действия как позорные политические провокации, а президент Кубы Мигель Диас-Канель заявлял о готовности противостоять США «до последней капли крови» в случае вторжения. Российская сторона также поддерживает позицию Кубы, отвергая обвинения США и призывая к прекращению блокады.