США ввели новые санкции против Кубы
Министерство финансов США ввело новые санкции против физлиц и компаний, связанных с Кубой. Это следует из уведомления на сайте Управления по контролю за иностранными активами министерства.
Под ограничения попала супруга Алехандро Кастро Эспина — руководителя Совета нацбезопасности Кубы и сына Рауля Кастро. Кроме того, санкции наложили на компании в сфере логистики, металлургии и финансов, связанные с кубинским правительством.
Сам Алехандро Кастро Эспин попал в санкционный список США в начале июня. Вместе с ним — президент страны Мигель Диас-Канель, его жена и еще три человека. Кроме того, санкции ввели в отношении Министерства обороны Кубы, Института дружбы с народами, туристической организации «Амистур Куба» и комитетов защиты революции.
Расширение антикубинских санкций США является частью длительной стратегии давления на Кубу. Например, в мае 2026 года под ограничения США попали Управление по разведке Кубы и девять физических лиц, а также МВД и национальная полиция страны. В тот список также входили Хуан Ласо (председатель Государственного совета Кубы), Росабель Гамон Верде (министр юстиции) и Висенте де ла О Леви (министр энергетики).
Отношения между США и Кубой обострились после того, как в январе 2026 года президент США Дональд Трамп подписал указ о пошлинах на товары из стран, поставляющих нефть на Кубу, что привело к энергетическому кризису на острове. Ранее, в феврале 2026 года, Минфин США выдал лицензию венесуэльским компаниям на операции с нефтью, запретив при этом транзакции с участием лиц и компаний из России, Ирана, КНДР и Кубы. Также в марте 2026 года Куба была добавлена в список стран, которым запрещены поставки российского топлива, что привело к изменению курса танкера Sea Horse, направлявшегося на Кубу.