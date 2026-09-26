Трамп усомнился в необходимости военной операции на Кубе

США надеются заключить сделку с Кубой, заявил американский президент Дональд Трамп. По его словам, военная операция США на острове для урегулирования конфликта не потребуется.

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Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP Президент США Дональд Трамп

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP

«Куба терпит серьезные неудачи. Мы хотим помочь Кубе»,— сказал господин Трамп журналистам. Он назвал целью «открытие острова» для американцев и добавил, что многие граждане США кубинского происхождения хотят вернуться на родину.

С начала 2026 года власти США последовательно вводили ограничения против Кубы: пошлины для поставщиков нефти в страну и санкции в отношении кубинских высокопоставленных чиновников. Дональд Трамп заявлял, что стремится к смене государственного строя на острове. По данным CBS News, Пентагон изучает логистику для подготовки к потенциальной военной операции.