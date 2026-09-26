Трамп усомнился в необходимости военной операции на Кубе
США надеются заключить сделку с Кубой, заявил американский президент Дональд Трамп. По его словам, военная операция США на острове для урегулирования конфликта не потребуется.
Президент США Дональд Трамп
Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP
«Куба терпит серьезные неудачи. Мы хотим помочь Кубе»,— сказал господин Трамп журналистам. Он назвал целью «открытие острова» для американцев и добавил, что многие граждане США кубинского происхождения хотят вернуться на родину.
С начала 2026 года власти США последовательно вводили ограничения против Кубы: пошлины для поставщиков нефти в страну и санкции в отношении кубинских высокопоставленных чиновников. Дональд Трамп заявлял, что стремится к смене государственного строя на острове. По данным CBS News, Пентагон изучает логистику для подготовки к потенциальной военной операции.
В марте 2026 года в публикациях главным условием Вашингтона назывался уход президента Кубы Мигеля Диас-Канеля; там же сообщалось, что кубинский лидер якобы согласился на это. Именно смена руководства, а не только экономические уступки, могла стать предметом обсуждения при дипломатическом урегулировании.
Американское давление имело предел: в январе 2026 года полную блокаду импорта нефти связывали с риском гуманитарного кризиса. Из-за этого, как отмечалось, часть чиновников Белого дома выступала против такой меры, что ограничивало возможность добиваться уступок за счет максимального ужесточения санкций.