США расширили санкции против энергетики Кубы
Государственный департамент США внес в санкционные списки по Кубе двух человек и восемь организаций, связанных с энергетическим сектором страны. Об этом сообщает пресс-служба Госдепа.
Под ограничения попали кубинский бизнесмен Гильермо Фаустино Родригес Лопес-Кальеха и дочь главы группы компаний GAESA Анья Родригес Ластрес. Против самого конгломерата США ввели санкции еще в мае. Госдеп считает, что его контролируют кубинские военные.
Кроме того, рестрикции введены в отношении зарегистрированных за пределами Кубы компаний, которые обслуживают суда, перевозящие нефтепродукты для страны. «Правящая элита Кубы накапливает энергетические и судоходные ресурсы острова для собственного обогащения, оставляя кубинский народ на произвол судьбы … Для поддержания этой системы режим полагается на сеть офшорных посредников»,— указано в пресс-релизе американского Госдепа.
Отношения Вашингтона и Гаваны обострились в январе, когда США ввели пошлины для стран, поставляющих нефть на Кубу. Из-за этого на острове начался энергетический кризис. Президент Дональд Трамп призывал к смене руководства на острове.