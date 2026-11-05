США расширили санкции против энергетики Кубы

Кроме того, рестрикции введены в отношении зарегистрированных за пределами Кубы компаний, которые обслуживают суда, перевозящие нефтепродукты для страны. «Правящая элита Кубы накапливает энергетические и судоходные ресурсы острова для собственного обогащения, оставляя кубинский народ на произвол судьбы … Для поддержания этой системы режим полагается на сеть офшорных посредников»,— указано в пресс-релизе американского Госдепа.