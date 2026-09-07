МИД Кубы заявил о рекордном ущербе от блокады США
Ущерб Кубы от экономической блокады США за период с 1 марта 2025 года по 28 февраля 2026 года составил $8,08 млрд. Об этом заявил министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья на пресс-конференции о негативном влиянии американской торгово-экономической и финансовой блокады карибской республики. По его словам, показатель на 7% превысил предыдущий рекордный ущерб.
Господин Паррилья добавил, что за десятилетия американской блокады совокупный ущерб Кубы превысил $178 млрд. При этом в докладе не учитывался ущерб от вторичных санкций США и энергетического эмбарго Кубы. Больше всего на экономику Кубы повлияли энергетические ограничения, указал господин Паррилья. По его словам, такие санкции препятствуют поставкам топлива и других необходимых грузов в страну.
«Мы намерены продолжать поддерживать контакты, несмотря на то, что прогресса на переговорах нет... У нас были переговоры, мы продолжаем общение с США. Но на переговорах не было прогресса из-за отсутствия политической воли со стороны США»,— сказал глава МИД Кубы (цитата по ТАСС).
Экономическое эмбарго США против Кубы действует с начала 1960-х годов. В этом году Вашингтон расширил санкции против Гаваны — ввел пошлины для стран, поставляющих нефть на Кубу, из-за чего на острове произошел энергетический кризис. Президент США Дональд Трамп заявлял, что пытается добиться смены государственного строя на Кубе. В конце августа господин Трамп подписал распоряжение о продлении торговых ограничений в отношении Кубы еще на один год — до 14 сентября 2027 года.
Энергетический эффект ограничений для Кубы возникает через зависимость от внешних поставок: страна импортирует около 60% энергоносителей, причем значительная часть нефти поступала из Венесуэлы и Мексики. После блокировки США экспорта венесуэльской нефти в середине декабря 2025 года и подписания Трампом указа о дополнительных пошлинах для стран, поставляющих нефть на Кубу, Мексика в середине февраля 2026 года прекратила поставки топлива на остров.
Масштаб дефицита показывает, почему перебои с топливом стали самостоятельным каналом экономического ущерба. С начала 2026 года Куба импортировала около 3 тыс. баррелей в сутки против 37 тыс. баррелей в среднем за 2025 год, а запасов примерно в 460 тыс. баррелей при нынешнем уровне потребления хватало лишь на 15–20 дней. Результатом стали нехватка горючего для заправки самолетов и перебои в энергоснабжении.