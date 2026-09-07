МИД Кубы заявил о рекордном ущербе от блокады США

Ущерб Кубы от экономической блокады США за период с 1 марта 2025 года по 28 февраля 2026 года составил $8,08 млрд. Об этом заявил министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья на пресс-конференции о негативном влиянии американской торгово-экономической и финансовой блокады карибской республики. По его словам, показатель на 7% превысил предыдущий рекордный ущерб.

Господин Паррилья добавил, что за десятилетия американской блокады совокупный ущерб Кубы превысил $178 млрд. При этом в докладе не учитывался ущерб от вторичных санкций США и энергетического эмбарго Кубы. Больше всего на экономику Кубы повлияли энергетические ограничения, указал господин Паррилья. По его словам, такие санкции препятствуют поставкам топлива и других необходимых грузов в страну.

«Мы намерены продолжать поддерживать контакты, несмотря на то, что прогресса на переговорах нет... У нас были переговоры, мы продолжаем общение с США. Но на переговорах не было прогресса из-за отсутствия политической воли со стороны США»,— сказал глава МИД Кубы (цитата по ТАСС).

Экономическое эмбарго США против Кубы действует с начала 1960-х годов. В этом году Вашингтон расширил санкции против Гаваны — ввел пошлины для стран, поставляющих нефть на Кубу, из-за чего на острове произошел энергетический кризис. Президент США Дональд Трамп заявлял, что пытается добиться смены государственного строя на Кубе. В конце августа господин Трамп подписал распоряжение о продлении торговых ограничений в отношении Кубы еще на один год — до 14 сентября 2027 года.