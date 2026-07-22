США отправили на Кубу самолет с гуманитарной помощью

21 июля США направили на Кубу грузовой самолет с гуманитарной помощью, состоящей из продуктов питания и гигиенических наборов. Как сообщает Associated Press, распределение гуманитарной помощи будет осуществляться католическими священниками непосредственно населению — без участия кубинских государственных организаций.

Эта поставка на сумму $60 млн стала первой частью пакета гуманитарной помощи в $100 млн, который правительство США предложило Кубе несколько недель назад. Гуманитарная обстановка на Кубе резко обострилась после того, как администрация Дональда Трампа в начале года ввела топливную блокаду острова. Это решение, в свою очередь, последовало за операцией американского спецназа по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Венесуэла долгое время оставалась основным поставщиком топлива на Кубу, однако после смещения Мадуро поставки почти полностью прекратились. В середине мая кубинское правительство сообщило об исчерпании запасов топлива на острове, что вызвало несколько масштабных блэкаутов и стихийные протесты населения.

Как Куба пытается либерализовать экономику на фоне давления США — в материале «Ъ» «Остров свободы станет еще свободнее».

Евгений Хвостик