США отправили на Кубу самолет с гуманитарной помощью
21 июля США направили на Кубу грузовой самолет с гуманитарной помощью, состоящей из продуктов питания и гигиенических наборов. Как сообщает Associated Press, распределение гуманитарной помощи будет осуществляться католическими священниками непосредственно населению — без участия кубинских государственных организаций.
Эта поставка на сумму $60 млн стала первой частью пакета гуманитарной помощи в $100 млн, который правительство США предложило Кубе несколько недель назад. Гуманитарная обстановка на Кубе резко обострилась после того, как администрация Дональда Трампа в начале года ввела топливную блокаду острова. Это решение, в свою очередь, последовало за операцией американского спецназа по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Венесуэла долгое время оставалась основным поставщиком топлива на Кубу, однако после смещения Мадуро поставки почти полностью прекратились. В середине мая кубинское правительство сообщило об исчерпании запасов топлива на острове, что вызвало несколько масштабных блэкаутов и стихийные протесты населения.
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Энергетический кризис на Кубе, вызвавший перебои с электроснабжением и нехватку продовольствия, стал результатом многолетней американской блокады, которая значительно ужесточилась после действий администрации Дональда Трампа. В начале 2026 года США заблокировали экспорт нефти из Венесуэлы, являвшейся главным поставщиком топлива для Кубы. Кроме того, под давлением США от поставок нефти Кубе отказалась и Мексика, а Дональд Трамп подписал указ о дополнительных пошлинах на импорт товаров из стран, поставляющих нефть на остров. Ситуация на Кубе описывалась как близкая к гуманитарной катастрофе, что побудило страну пойти на переговоры с США.
Эта напряженность между США и Кубой имеет глубокие корни, американское эмбарго наложено уже более 60 лет. В Вашингтоне видят в экономическом давлении и нефтяной блокаде способ добиться смены политического режима на острове, предполагая, что это может привести к смене власти без военного вмешательства, по так называемому «венесуэльскому сценарию». В то же время кубинские власти обвиняют США в создании экстремальных условий жизни для населения и препятствовании поставкам медикаментов и топлива.
Гуманитарная помощь, подобная отправленной США, уже предлагалась Кубе ранее. В феврале 2026 года США предоставили гуманитарную помощь на $6 млн, распределенную организацией Caritas, связанной с католической церковью. Однако, согласно заявлению Госсекретаря США Марко Рубио, Куба препятствовала получению большей помощи. Кубинская сторона в лице министра иностранных дел Бруно Родригеса Паррильи заявляла, что ничего не знает о предлагаемой помощи.