Составлено ИИ-Ассистентъ

Президент США Дональд Трамп с начала 2026 года вводил ограничения против Кубы, включая пошлины для поставщиков нефти и санкции в отношении кубинских чиновников, стремясь к смене государственного строя на острове. Несмотря на это, в июле 2026 года господин Трамп заявил, что власти Кубы движутся к улучшению отношений с Вашингтоном, хотя в мае он называл Кубу «несостоявшейся страной», которой нужна помощь.

Китайская Народная Республика (КНР) и Россия поддерживают Кубу, оказывая политическую, экономическую и гуманитарную помощь. В апреле 2026 года глава МИД России Сергей Лавров подтвердил продолжение поддержки Кубы, а также сообщил о поставке первого танкера со 100 тыс. тонн нефти, несмотря на обещания США вводить санкции против стран, поставляющих топливо на Кубу. Китай и Куба имеют тесные контакты, Куба поддерживает предложения Китая по разрешению конфликтов, а Китай оказывает Кубе помощь, предоставляя топливо и развивая солнечную энергетику.

Отношения между США и Китаем остаются сложными: в сентябре 2026 года председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с Дональдом Трампом в Белом доме призвал США не поддерживать независимость Тайваня. Китайские чиновники в мае 2026 года также опубликовали перечень тем, не подлежащих обсуждению с Вашингтоном, включая тайваньский вопрос, демократию, права человека и право Китая на развитие.