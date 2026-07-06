FT: кубинские фермеры массово продают земли из-за дефицита топлива

Фермеры на Кубе начали массово распродавать свои земли по бросовым ценам. Как сообщает Financial Times (FT), причина этого — невозможность на них работать из-за отсутствия горючего, вызванного топливной блокадой со стороны США.

FT цитирует одного из фермеров, который в одном из крупных сельскохозяйственных районов в центре Кубы обрабатывал участок площадью 7,5 га. Сейчас он продает его за $8 тыс., уже снизив цену с $9,5 тыс. Без горючего невозможно использовать не только технику для обработки полей, посева, сбора урожая, системы орошения, но и доставлять продукцию потребителям. Часть посевов погибла, урожай тоже пропадает в полях, так как его невозможно вывезти. Некоторые фермеры, сообщает газета, продают ресторанам часть собранной вручную продукции, но те платят так мало, что это не покрывает минимальных расходов.

С начала года, напоминает FT, из-за энергетической блокады до Кубы добрались всего два танкера с нефтью. В январе Мексика доставила туда около 85 тыс. баррелей нефти, в конце марта российский танкер привез 700–730 тыс. баррелей. Произведенное из этих запасов горючее давно использовано.

Алена Миклашевская