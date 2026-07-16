CBS: Пентагон обсуждает проведение военной операции на Кубе
Пентагон рассматривает вариант проведения воздушно-штурмовой операции на Кубе с участием 101-й воздушно-десантной дивизии, сообщает CBS News со ссылкой на источники.
По информации собеседников телеканала, американские власти провели брифинг, на котором обсудили варианты возможных военных действий против Кубы. Однако представители ведомства подчеркнули, что проведение консультаций не означает, что руководство приняло решение начать подобную операцию.
Госсекретарь США Марко Рубио отмечал, что США предпочитают дипломатический вариант смены власти на Кубе, но действующий режим «продолжает отказываться от реформ».
Как отмечает CBS, среди причин возможной военной операции называют приобретение Кубой ударных беспилотников неизвестного происхождения. В то же время разведка США не считает Кубу самостоятельной стратегической угрозой.
Проведение операции против Кубы может стать проблемой для Пентагона, так как большая часть внимания и наступательных возможностей американских военных уже задействована на Ближнем Востоке, добавил CBS.
Информация о возможной военной операции США на Кубе появляется на фоне длительной напряженности между двумя странами. Администрация США уже давно применяет экономическое и энергетическое давление на Кубу с целью смены руководства на более лояльное Вашингтону, по аналогии с Венесуэлой. В начале 2026 года США выдвинули обвинения против бывшего лидера Кубы Рауля Кастро, что многие рассматривали как новую попытку давления.
Пентагон уже ранее рассматривал различные сценарии военных действий в регионе. Например, в мае 2026 года Politico со ссылкой на источники сообщало о подготовке Южным командованием США потенциальных боевых действий на Кубе, ссылаясь на разочарование Белого дома из-за отсутствия уступок со стороны Кубы. В Карибском море также проводились масштабные военные операции против наркокартелей, которые, по мнению критиков, могли служить прикрытием для других целей.