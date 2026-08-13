«Революционный дух никуда не исчез. Как и чувство собственного достоинства»

На этой неделе на Кубе проходит Гаванская международная книжная ярмарка, российскую делегацию на которой возглавляет специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Не без труда добравшись до Острова свободы, он рассказал корреспонденту “Ъ” Ирэне Шекоян о том, в каких условиях сейчас живут кубинцы, почему, несмотря на трудности и внешнее давление, этот народ никогда не сдастся и какое литературное произведение было у Фиделя Кастро любимым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Швыдкой

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Михаил Швыдкой

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

— Как вы попали на Кубу, говорят, даже туристы сюда уже долетают с трудом, если вообще долетают?

— Сегодня на Кубу нет прямых рейсов, поэтому добирались по-разному. Одна часть российских участников летела через Стамбул и Панаму. Нашими спутниками были представители санкт-петербургского правительства, которые передавали кубинцам машины скорой помощи и легковые автомобили. Солисты ансамбля «Россия», которые имели невероятный успех, выступая на разных площадках, в том числе и вместе с Национальным симфоническим оркестром Кубы, добирались через Пекин и Мексику. Словом, сегодня путешествие из России на Кубу занимает более суток, ближе к двум. На перекладных.

— В мировых СМИ пишут про постоянные отключения электричества на всем острове. Вы с этим столкнулись?

— Электричества катастрофически не хватает, поэтому экономят на его потреблении. Не хватает мощностей для промышленности, для кондиционеров, холодильников, освещения зданий. Санкции ударили по качеству экономики, медицины, по всем сферам повседневной жизни. Перебои с электричеством, водой стали привычным делом.

Неслучайно сегодня сами кубинцы много говорят о геноциде народа Кубы со стороны США.

Северный сосед добивается социального взрыва на Острове свободы. Но, по моим ощущениям, его не будет. Есть духовное сопротивление народа грубой силе. Жизнь продолжается. Работают музеи, книжные магазины, кафе. Жить очень сложно, но кубинцы не хотят сдаваться. И обсуждают планы на будущее.

— Удалось ли вам пообщаться с кем-то из местных — не считая президента Кубы? Какие у людей настроения? Говорят, что кубинцы ожидают американского вторжения. Видите ли вы какие-то признаки того, как они готовятся отражать агрессию?

— Тема американского вторжения, безусловно, обсуждается в обществе. Но, судя по моему общению с людьми, это приведет к мощному сопротивлению кубинцев.

Революционный дух никуда не исчез. Как и чувство собственного достоинства. Куба — не Венесуэла.

Притом что ежедневно из Америки на Кубу летает с десяток рейсов американских компаний — родственники перемещаются в обе стороны.

— Гаванская международная книжная ярмарка была перенесена с февраля, и многие говорили, что в условиях острого социально-экономического кризиса ее вообще стоило отменить. Можно ли связать решение провести ярмарку во что бы то ни стало с тем, что она приурочена к 100-летию со дня рождения Фиделя Кастро?

— То, что открытие 34-й международной книжной ярмарки соединили с празднованием столетия Фиделя Кастро, естественно и символично. Фидель в одной из своих речей сказал: «Мы не призываем вас верить, мы призываем вас читать!» Он сам был человеком книги. И одним из самых любимых произведений был «Дон Кихот» Сервантеса. Кубинцы высоко оценили тот факт, что российская кинонеделя в рамках книжной ярмарки началась с показа фильма Григория Козинцева «Дон Кихот» 1957 года. Важная деталь: когда мы приехали в Центр Фиделя Кастро, то экскурсоводами в этот день были школьники всех возрастов.

Хотел бы, к слову, отметить, что на празднование 100-летия Фиделя приехали представители коммунистических партий Латинской Америки. Притом что на континенте сегодня очевидны правоконсервативные тенденции, никуда не делся запрос на социальную справедливость, а это сохраняет влияние левых сил.

— Насколько востребована иностранная литература, и русская в частности, среди кубинской молодежи сейчас? Ведь в мире побеждает тренд на просмотр соцсетей и видеоконтента, а привычка читать уходит в прошлое. Затронул ли этот тренд Кубу?

— Кубинцы читают много. Жажда познания велика. Об этом, в частности, говорили с министром культуры Кубы Алонсо Грау и его коллегами. Проблема в остром дефиците бумаги. Поэтому электронная книга имеет особый спрос.

Но при всем том обсуждается издание современных российских авторов на испанском языке. Кубинцы думают о будущем. Это помогает преодолевать нынешние проблемы.

В целом кубинцы склонны не только к праздничности, гаванские интеллектуалы — рефлексивны и глубоки в размышлениях о человеческом бытии. Примечательно, что настоятель русского православного храма в Гаване отец Савва подарил мне книгу кубинца Хосе Лесамы Лимы, одного из самых философичных и сложных писателей Латинской Америки.

Ирэна Шекоян