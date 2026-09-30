Минфин США объявил о масштабном ужесточении санкций против Кубы

Министерство финансов США объявило об ужесточении санкционного режима против Кубы. С 30 сентября вступают в силу рестрикции, включающие вторичные санкции для иностранных банков за работу с подсанкционными лицами, а также обязательную заморозку счетов кубинских предпринимателей.

Помимо этого, полностью запрещаются любые расчеты со структурами, подконтрольными военным и органам госбезопасности острова. Ограничиваются поездки американцев на Кубу — под запрет попали визиты на профессиональные конференции и групповые образовательные программы.

Новые санкции стали продолжением давления Вашингтона на Кубу. Раннее США вводили в стране режим чрезвычайного положения из-за Ганавы, а также объявили пошлины против поставщиков нефти на остров. Это спровоцировало на Кубе энергетический кризис с дефицитом топлива и отключениями электричества на острове.

Ранее, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, Дональд Трамп охарактеризовал Кубу как «провалившееся государство». Он заявлял, что США добиваются «радикальных изменений» ситуации на острове.