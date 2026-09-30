Минфин США объявил о масштабном ужесточении санкций против Кубы
Министерство финансов США объявило об ужесточении санкционного режима против Кубы. С 30 сентября вступают в силу рестрикции, включающие вторичные санкции для иностранных банков за работу с подсанкционными лицами, а также обязательную заморозку счетов кубинских предпринимателей.
Помимо этого, полностью запрещаются любые расчеты со структурами, подконтрольными военным и органам госбезопасности острова. Ограничиваются поездки американцев на Кубу — под запрет попали визиты на профессиональные конференции и групповые образовательные программы.
Новые санкции стали продолжением давления Вашингтона на Кубу. Раннее США вводили в стране режим чрезвычайного положения из-за Ганавы, а также объявили пошлины против поставщиков нефти на остров. Это спровоцировало на Кубе энергетический кризис с дефицитом топлива и отключениями электричества на острове.
Ранее, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, Дональд Трамп охарактеризовал Кубу как «провалившееся государство». Он заявлял, что США добиваются «радикальных изменений» ситуации на острове.
Санкции США затрагивают не только кубинские структуры, но и неамериканские организации, которые ведут бизнес с подсанкционными лицами. В июне 2026 года США уже указывали, что такие санкции распространяются на неамериканские организации.
Предыдущий пример — Banco Financiero International S.A. В 2021 году США внесли этот банк в санкционный список, заявив, что он контролируется кубинскими военными; после этого прямые финансовые операции с ним были запрещены. По заявлению Майка Помпео, банк использовался для обмена иностранной валюты и предоставлял военным и государственным компаниям привилегированный доступ к финансированию.
Круг потенциально затрагиваемых контрагентов уже включает не только отдельных лиц: в июне 2026 года под ограничения попали министерство обороны Кубы, а также компании в сферах логистики, металлургии и финансов, связанные с правительством.