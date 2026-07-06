На Кубе произошел масштабный блэкаут
Национальная электросеть Кубы полностью вышла из строя, сообщила компания-оператор на своей странице в X. Причины, по которым прекратилась подача электроэнергии, не приводятся.
Фото: Norlys Perez / Reuters
Компания заявила, что идет расследование причин отключения электроэнергии. Информацию подтвердило Министерство энергетики страны. В ведомстве заверили, что сейчас идут восстановительные работы.
Reuters отмечает, что перебои в электроснабжении страны участились в последние полгода. Отчасти это связано с некачественно настроенной энергосетью, но по большей части — с нефтяной блокадой со стороны США. В середине мая кубинское правительство сообщало об исчерпании запасов топлива на острове. Министр иностранных дел Бруно Родригес Паррилья предупреждал о возможной гуманитарной катастрофе на острове.
Массовые отключения электроэнергии стали обыденным явлением на Кубе в последние два года, что связано с износом энергетической инфраструктуры и острым дефицитом топлива. Этот дефицит усугубляется политикой США, включая нефтяную блокаду. Так, после прекращения поставок нефти из Венесуэлы и Мексики под давлением США, Куба столкнулась с нефтяным кризисом.
Проблемы с электроснабжением оказывают серьезное давление на систему здравоохранения Кубы, создавая трудности для больниц в поддержании основных услуг из-за нехватки медикаментов и перебоев с электричеством. В условиях американских санкций Куба годами не может решить проблему с устаревшими термоэлектрическими станциями. Дефицит электроэнергии приводит к тому, что остров обеспечивает лишь две трети от общего спроса, а большая часть Кубы ежедневно сталкивается с блэкаутами.