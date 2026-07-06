На Кубе произошел масштабный блэкаут

Национальная электросеть Кубы полностью вышла из строя, сообщила компания-оператор на своей странице в X. Причины, по которым прекратилась подача электроэнергии, не приводятся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Norlys Perez / Reuters Фото: Norlys Perez / Reuters

Компания заявила, что идет расследование причин отключения электроэнергии. Информацию подтвердило Министерство энергетики страны. В ведомстве заверили, что сейчас идут восстановительные работы.

Reuters отмечает, что перебои в электроснабжении страны участились в последние полгода. Отчасти это связано с некачественно настроенной энергосетью, но по большей части — с нефтяной блокадой со стороны США. В середине мая кубинское правительство сообщало об исчерпании запасов топлива на острове. Министр иностранных дел Бруно Родригес Паррилья предупреждал о возможной гуманитарной катастрофе на острове.