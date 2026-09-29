Госсекретарь США Рубио призвал власти Кубы не надеяться «пересидеть Трампа»

США надеются, что Куба выберет «другой путь», в противном случае страна столкнется с суровыми последствиями. Это стоит запомнить тем, кто рассчитывает «пересидеть» администрацию президента Дональда Трампа. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Госсекретарь США Марко Рубио

Фото: Yuki Iwamura / AP Госсекретарь США Марко Рубио

Фото: Yuki Iwamura / AP

«Мы надеемся, что Куба выберет другой путь», — заявил госсекретарь в эфире Fox News.

По его словам, в Вашингтоне надеются, что контролирующие кубинское правительство «некоторые люди» «откроют глаза». Однако «многие из тех, кто продолжает скандировать революционные лозунги, по-прежнему считают, что могут просто переждать и ничего не менять».

«Они ошибаются, и если не исправятся, то усвоят урок на горьком опыте», — добавил Марко Рубио.

В выходные президент Трамп заявил, что надеется заключить сделку с Кубой. По его словам, в таком случае военная операция США на острове не потребуется.