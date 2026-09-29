Госсекретарь США Рубио призвал власти Кубы не надеяться «пересидеть Трампа»
США надеются, что Куба выберет «другой путь», в противном случае страна столкнется с суровыми последствиями. Это стоит запомнить тем, кто рассчитывает «пересидеть» администрацию президента Дональда Трампа. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.
Госсекретарь США Марко Рубио
Фото: Yuki Iwamura / AP
«Мы надеемся, что Куба выберет другой путь», — заявил госсекретарь в эфире Fox News.
По его словам, в Вашингтоне надеются, что контролирующие кубинское правительство «некоторые люди» «откроют глаза». Однако «многие из тех, кто продолжает скандировать революционные лозунги, по-прежнему считают, что могут просто переждать и ничего не менять».
«Они ошибаются, и если не исправятся, то усвоят урок на горьком опыте», — добавил Марко Рубио.
В выходные президент Трамп заявил, что надеется заключить сделку с Кубой. По его словам, в таком случае военная операция США на острове не потребуется.
За призывом Гаваны «изменить курс» стояли требования, изложенные кубинскому руководству 14 мая 2026 года: демонтаж коммунистической системы, проведение выборов и отказ от сотрудничества с Китаем и Россией. Речь шла не только о смене отдельных решений, а о перестройке политического курса страны и ее внешних связей.
Одним из инструментов давления США рассматривали блокирование импорта нефти: эту идею поддержал Марко Рубио. После угроз Дональда Трампа ввести пошлины против стран, поставляющих топливо на Кубу, на острове в январе 2026 года возник дефицит топлива; полная блокада, по оценке, приведет к гуманитарному кризису, а новые санкции могут вызвать отток иностранного капитала.