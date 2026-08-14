В мире широко освещают столетнюю годовщину со дня рождения Фиделя Кастро. Многие комментаторы из стран Глобального Юга продолжают видеть в нем, да и в самой Кубе, символ сопротивления Соединенным Штатам. Западные же наблюдатели исследуют то, как фигура Фиделя Кастро продолжает довлеть над островом, отмечают контраст между государственными торжествами по поводу юбилея и жизнью страны в условиях американской блокады.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

The Hindu (Ченнай, Индия) Фиделю сто лет: революционер всего человечества Зверства администрации Трампа, его тарифные войны против развивающихся стран, его угрозы аннексий в отношении суверенных государств, его политика канонерок в Карибском море, его соучастие и сотрудничество в геноциде палестинцев. Все это — вульгарные и откровенные проявления империалистического господства в стремлении к однополярному миру. Перед лицом этого наступления… отсутствие лидера масштаба Фиделя Кастро, способного объединить Глобальный Юг в боевую силу, очень заметно… Фидель был несравненным мировым лидером революции.

Associated Press (Нью-Йорк, США) Куба отмечает столетие Фиделя Кастро, а его тень все еще довлеет над находящейся в кризисе страной В четверг Фиделю Кастро исполнилось бы 100 лет, а его длинная тень все еще нависает над островом. Одни по-прежнему почитают его и тоскуют о нем на фоне сокрушительной энергетической блокады со стороны США. Другие же винят его, видя в нем создателя той системы, которая привела Кубу к нынешнему кризису… Для молодых кубинцев он продолжает быть иконой, однако его влияние на них ощущается меньше, чем для старших поколений, живших под его властью.

Telesur (Каракас, Венесуэла) Столетие Фиделя Кастро: дань уважения его революционному наследию Фидель Кастро стал одним из виднейших политических деятелей двадцатого века. Его руководство превратило Кубу в суверенное социалистическое государство, имеющее огромное влияние на всем Глобальном Юге… Фидель не рассматривал кубинскую революцию сугубо как внутренний процесс. Он превратил ее в часть глобального антиколониалистского движения, направленного на изменение международных отношений на всем Глобальном Юге.

Morning Star (Лондон, Великобритания) Поддержим социалистическую Кубу в столетнюю годовщину Фиделя И через сто лет после рождения Фиделя Кастро Куба остается маяком интернационализма и антиимпериализма, которым она стала благодаря ему… Куба остается… излюбленной мишенью империалистического гнева… социалистической страной, одно существование которой вызывает ярость у соседней супердержавы… Но жестокость и беззаконие США — напоминание того, что нам нужно брать пример с мужества Кубы. Куба, которую помог выковать Фидель,— полная противоположность США Трампа.

Rio Times (Рио-де-Жанейро, Бразилия) Куба отмечает столетие Фиделя Кастро на фоне затяжного кризиса на острове Правительство отмечает столетие Фиделя Кастро. Не нужно быть экспертом по Кубе, чтобы заметить этот контраст: международные коллоквиумы и гала-концерты устраивает то же самое правительство, которое изо всех сил пытается сделать так, чтобы в Гаване просто был свет… Столетняя годовщина Фиделя Кастро — это более чем просто кубинская история. Куба остается референсом для всех левацких движений в регионе от Венесуэлы до Боливии и Мексики… Столетие — также и дипломатическое орудие… Событие дает шанс Кубе заручиться экономической и политической поддержкой.

The Daily Star (Дакка, Бангладеш) Почему наследие Фиделя Кастро все еще преследует Вашингтон Фиделя Кастро позабавила бы неожиданная похвала из самого «чрева чудовища»… накануне своего столетия… Даже заглавие выпущенной Госдепом в прошлом месяце стостраничной отповеди — «Куба: столица коммунизма XXI века» может рассматриваться как дань уважения… Идея документа — показать, что маленький карибский остров вот уже 70 лет представляет собой неприемлемую угрозу «национальной безопасности» США и почему этот источник беспокойства должен быть ликвидирован.

Подготовил Николай Зубов