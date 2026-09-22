Трамп заявил о скором падении власти на Кубе под давлением США
Президент США Дональд Трамп заявил, что система власти на Кубе падет под давлением американской администрации. Об этом он сказал во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.
Дональд Трамп
Фото: Kylie Cooper / Reuters
«Моя администрация хочет фундаментальных перемен в ситуации на Кубе, где коммунистический режим находится под огромным давлением, самым большим в их истории. Это абсолютно провалившееся государство. Оно разваливается, как никогда ранее, и оно падет»,— заявил господин Трамп.
По словам американского президента, переговоры с Кубой ведет госсекретарь США Марко Рубио. «Он с головой ушел в переговоры с Кубой. Давайте посмотрим, что из этого выйдет»,— сказал господин Трамп. Корреспондент «РИА Новости» передает, что кубинские дипломаты покинули зал Генеральной Ассамблеи ООН после слов президента США о давлении на Кубу.
В этом году США расширили санкции против Кубы — ввели пошлины для стран, поставляющих нефть на островное государство, из-за чего на Кубе произошел энергетический кризис. Дональд Трамп заявлял, что пытается добиться смены государственного строя на Кубе. Американские СМИ сообщали о подготовке США к военной операции на Кубе.
Курс США на Кубу строится не только на прямых ограничениях, но и на перекладывании издержек на ее внешних поставщиков нефти. Указ от января 2026 года поручал Министерству торговли США выявлять поставки нефти на Кубу, включая маршруты через посредников, а Государственному департаменту и Министерству финансов — определять размер пошлин. В публикации от марта энергетическое давление связывалось с тем, что Гавана пошла на переговоры.
Переговоры, по данным Axios в феврале 2026 года, проходили в обход официальных каналов. Американская администрация настаивала на смене кубинского руководства и искала кандидата на пост главы государства. В марте 2026 года среди обсуждавшихся тем назывались уход Мигеля Диас-Канеля, положение семьи Фиделя Кастро и договоренности в энергетике, туризме и портовом хозяйстве.
У давления есть существенные ограничения: в январе 2026 года полную блокаду импорта нефти связывали с риском гуманитарного кризиса, а смену правительства — с возможным миграционным кризисом в регионе. В тот же период Мексика пересматривала объем поставок нефти Кубе вплоть до полного отказа от них, что ставило под угрозу один из оставшихся у острова торговых каналов.