Трамп заявил о скором падении власти на Кубе под давлением США

Президент США Дональд Трамп заявил, что система власти на Кубе падет под давлением американской администрации. Об этом он сказал во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Kylie Cooper / Reuters Дональд Трамп

Фото: Kylie Cooper / Reuters

«Моя администрация хочет фундаментальных перемен в ситуации на Кубе, где коммунистический режим находится под огромным давлением, самым большим в их истории. Это абсолютно провалившееся государство. Оно разваливается, как никогда ранее, и оно падет»,— заявил господин Трамп.

По словам американского президента, переговоры с Кубой ведет госсекретарь США Марко Рубио. «Он с головой ушел в переговоры с Кубой. Давайте посмотрим, что из этого выйдет»,— сказал господин Трамп. Корреспондент «РИА Новости» передает, что кубинские дипломаты покинули зал Генеральной Ассамблеи ООН после слов президента США о давлении на Кубу.

В этом году США расширили санкции против Кубы — ввели пошлины для стран, поставляющих нефть на островное государство, из-за чего на Кубе произошел энергетический кризис. Дональд Трамп заявлял, что пытается добиться смены государственного строя на Кубе. Американские СМИ сообщали о подготовке США к военной операции на Кубе.