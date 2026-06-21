«Кубинская революция открывает себя для капитализма»

В конце недели Куба приняла план реформ, предполагающий беспрецедентные за почти 70 лет меры по либерализации экономики и стимулированию частного бизнеса. Эксперты и наблюдатели продолжают обсуждать это эпохальное для острова событие. Кто-то считает шаги Гаваны по открытию экономики страны искренними, кто-то настроен более скептически.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Norlys Perez / Reuters Фото: Norlys Perez / Reuters

UPI (Бока-Ратон, США) Начатые Кубой масштабные экономические реформы вызывают скептицизм Парламент Кубы… одобрил пакет из 174 экономических реформ, что стало самым значительным сдвигом в политике правительства страны за последние как минимум 15 лет… Но экономисты и аналитики предупреждают, что реальный эффект от этих мер будет зависеть от… более широких институциональных изменений, которых в планах правительства как раз и нет. Реформы означают скрытое признание провалов в экономической политике, которые кубинские власти десятилетиями объясняли действием американских санкций… Много критики вызывает вопрос юридической защиты инвесторов… Инвестировать в Кубу по-прежнему очень рискованно, поскольку власть правительства мало чем ограничивается, а судебная власть лишена какой бы то ни было независимости.

El Pais (Мадрид, Испания) Куба открывается для капитализма и принимает крупнейшие за последние десятилетия реформы: частный банкинг, рынок иностранных валют и никаких субсидий Перед лицом страшнейшего экономического и социального кризиса в своей новейшей истории Куба порвала с собственными догмами… Реформы приняты в условиях мощных атак администрации Дональда Трампа на этот остров. Белый дом выбрал агрессивную стратегию, сочетающую беспрецедентное финансовое удушение с дипломатическим давлением… Этот беспрецедентный уровень давления вынудил кубинское правительство признать свою неправоту и заявить, что проблемы, одолевающие карибский остров, являются зоной ответственности политического руководства. Кубинская революция открывает себя для капитализма.

The Tico Times (Сан-Хосе, Коста-Рика) США называют новые экономические реформы на Кубе имитацией перемен Реформы являются значительным сдвигом для страны, в экономике которой с революции 1959 года доминировало государство… Однако Вашингтон утверждает, что Куба и раньше делала такие обещания, якобы сигнализируя об открытости, но не уступая политического контроля. (По мнению США.— “Ъ”) принятый пакет мер укладывается в знакомую схему: обнародовать реформы, заявить о готовности к переменам, а потом, когда правящая элита почувствует угрозу своей власти, сдать назад… Для простых кубинцев насущный вопрос состоит не в идеологии, а в том, смогут ли принятые меры облегчить повседневные трудности. Многим жителям приходится как-то справляться с длительными отключениями электроэнергии, нестабильной работой транспорта, высокими ценами и дефицитом товаров первой необходимости. Предыдущие раунды ограниченной либерализации создали пространство для возникновения частного бизнеса, но всему этому зачастую мешали бюрократия, валютный контроль, постоянно меняющиеся правила и политическое сопротивление.

Financial Times (Лондон, Великобритания) Куба под давлением США принимает «срочные» реформы по либерализации экономики Новый пакет мер, направленных на стимулирование частного сектора и привлечение иностранных инвестиций, может стать — если будет реализован — самой масштабной перестройкой экономической модели страны со времен первых лет революции в 1960-х годах… Эксперты по Кубе предупреждают, что коммунистический режим и раньше обещал открыть свою экономику, но так этого и не сделал. Во времена администрации Обамы, когда на Кубе президентом был Рауль Кастро, Вашингтон и Гавана вели переговоры о сближении, которое включало значительное открытие страны для иностранных инвестиций. Однако американские чиновники, участвовавшие в этой инициативе, утверждают, что Фидель Кастро, который тогда еще был жив, закулисно работал над тем, чтобы заблокировать открытие экономики (своей страны.— “Ъ”). По словам американских чиновников, многие кубинские лидеры опасались, что экономические реформы приведут к потере ими политического контроля.

Les Echos (Париж, Франция) Куба начинает радикальный переход к рыночной экономике; США называют это «дымовой завесой». Спустя почти семьдесят лет после революции Кастро в 1959 году и установления социалистической экономической системы Куба… приняла масштабную программу беспрецедентных либеральных реформ, затрагивающих многие сектора… Эта программа… ставит под сомнение основы ее социалистической экономики. «Это радикальные изменения, а не косметические меры…» — объясняет кубинский экономист Даниэль Торральбас, проживающий в Лондоне… Будет ли достаточно этих реформ, чтобы преодолеть глубокий экономический кризис, охвативший остров? Экономисты сохраняют осторожность… По мнению этих экспертов, результаты будут заметны лишь в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Эту осторожность разделяет и Вашингтон, который сомневается, что реформы, несмотря на их беспрецедентный масштаб, приведут к устойчивым изменениям кубинской модели.

Подготовили Алена Миклашевская, Николай Зубов