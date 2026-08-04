Куба пятый раз за месяц полностью осталась без электричества

Составлено ИИ-Ассистентъ

Энергетический кризис на Кубе начался в январе 2026 года после угроз США ввести пошлины на товары из стран, продающих топливо острову. В тот же период США прекратили поставки нефти из Венесуэлы на Кубу, что усугубило дефицит топлива. Блокада поставок топлива со стороны США рассматривается кубинскими чиновниками как основная причина энергетического кризиса.

Проблемы с электроснабжением на Кубе обострились после того, как США фактически прекратили поставки венесуэльской нефти на остров. Администрация США ужесточила давление на Гавану с целью смены руководства Кубы, что привело к увеличению отключений электроэнергии до 15 часов в сутки в марте 2026 года. Ситуация на острове характеризуется износом энергетической инфраструктуры и острым дефицитом топлива.

В условиях острого дефицита топлива и перебоев с электроэнергией Куба сталкивается с нехваткой продовольствия и перебоями в работе производств и учреждений. В ответ на это кубинское правительство ведет переговоры с США и прикладывает усилия для восстановления электросистемы, а также вводит экономические реформы, вдохновленные опытом Китая и Вьетнама.