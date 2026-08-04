Куба пятый раз за месяц полностью осталась без электричества
В энергосистеме Кубы произошел коллапс при попытке восстановить энергоснабжение после масштабного блэкаута, который произошел накануне. По данным государственной электроэнергетической компании Union Electrica de Cuba, причиной сбоев стала плохая погода.
Система электроснабжения Кубы испытывает колоссальную нагрузку из-за нехватки топлива, износа инфраструктуры и нефтяной блокады США, пишет Reuters. В июле в стране произошло три масштабных блэкаута, в первые дни августа — еще два.
Энергетический кризис на острове начался после того, как в январе США пригрозили вводить пошлины на товары из стран, которые продают топливо Кубе.
Энергетический кризис на Кубе начался в январе 2026 года после угроз США ввести пошлины на товары из стран, продающих топливо острову. В тот же период США прекратили поставки нефти из Венесуэлы на Кубу, что усугубило дефицит топлива. Блокада поставок топлива со стороны США рассматривается кубинскими чиновниками как основная причина энергетического кризиса.
Проблемы с электроснабжением на Кубе обострились после того, как США фактически прекратили поставки венесуэльской нефти на остров. Администрация США ужесточила давление на Гавану с целью смены руководства Кубы, что привело к увеличению отключений электроэнергии до 15 часов в сутки в марте 2026 года. Ситуация на острове характеризуется износом энергетической инфраструктуры и острым дефицитом топлива.
В условиях острого дефицита топлива и перебоев с электроэнергией Куба сталкивается с нехваткой продовольствия и перебоями в работе производств и учреждений. В ответ на это кубинское правительство ведет переговоры с США и прикладывает усилия для восстановления электросистемы, а также вводит экономические реформы, вдохновленные опытом Китая и Вьетнама.