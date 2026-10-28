Трамп предложил отправить Рубио на Кубу с парашютом
Президент США Дональд Трамп предложил высадить на Кубе госсекретаря Марко Рубио, чтобы тот за несколько минут разрешил все вопросы между странами. Об этом он в шутливой форме заявил на митинге в штате Техас.
«Может быть, когда мы покончим с Ираном, по пути назад мы высадим Марко на Кубе. Мы отправим его туда на парашюте. Мы высадим его прямо посреди Кубы, и он за 15 минут решит эту проблему»,— сказал Дональд Трамп, после чего призвал господина Рубио на сцену (цитата по Fox News). Госсекретарь США, имеющий кубинское происхождение, сопровождал его во время поездки.
«Для меня большая честь работать на величайшую страну в мире, на величайшего президента в истории Соединенных Штатов Америки. Мы любим тебя, Техас. Спасибо»,— обратился Марко Рубио к слушателям.
С начала 2026 года власти США последовательно вводят ограничения против Кубы: пошлины для поставщиков нефти в страну и санкции в отношении кубинских высокопоставленных чиновников. Дональд Трамп заявлял, что стремится к смене государственного строя на острове после завершения конфликта с Ираном. В конце сентября телеканал CBS News сообщал, что Пентагон изучает возможность проведения военной операции на Кубе.