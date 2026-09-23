Лавров призвал США исключить Кубу из списка стран—спонсоров терроризма
Министр иностранных дел Сергей Лавров призвал США прекратить торговую, экономическую и энергетическую блокаду Кубы, а также исключить ее из списка стран—спонсоров терроризма. Об этом он заявил на встрече с кубинским коллегой Бруно Родригесом.
Переговоры состоялись на 81-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Стороны обсудили сотрудничество России и Кубы и договорились продолжать диалог, сообщила пресс-служба МИД России.
Помимо Бруно Родригеса, Сергей Лавров встретился на Генассамблее ООН с госсекретарем США Марко Рубио и главами МИД Сирии и Турции Асаадом Хасаном аш-Шибани и Бадром Абдель Аты.
Для Кубы сохранение статуса означает не только политическую претензию, но и практические барьеры для внешних расчетов и торговли. В январе 2021 года после возвращения страны в американский список финансовые и внешнеторговые операции существенно осложнились, а поставки даже гуманитарной помощи стали проблематичными. Режим предусматривает возможность санкций против лиц и стран, участвующих в отдельных видах торговли с Кубой, ограничение американской помощи, запрет на экспорт оборонных товаров и контроль за товарами двойного назначения.
Этот статус действует поверх общего американского эмбарго: при нем поставки на остров разрешены лишь для продуктов питания и медикаментов. Поэтому исключение из списка могло бы убрать часть специальных финансовых и экспортных ограничений, но само по себе не отменило бы эмбарго и связанные с ним ограничения на торговлю.
Для российско-кубинских связей это означает необходимость проводить торговые, инвестиционные и другие проекты через решения, защищающие их от влияния западных санкций. При сохранении статуса такие механизмы остаются важными прежде всего для финансовых и внешнеторговых операций.