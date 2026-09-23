Лавров призвал США исключить Кубу из списка стран—спонсоров терроризма

Министр иностранных дел Сергей Лавров призвал США прекратить торговую, экономическую и энергетическую блокаду Кубы, а также исключить ее из списка стран—спонсоров терроризма. Об этом он заявил на встрече с кубинским коллегой Бруно Родригесом.

Переговоры состоялись на 81-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Стороны обсудили сотрудничество России и Кубы и договорились продолжать диалог, сообщила пресс-служба МИД России.

Помимо Бруно Родригеса, Сергей Лавров встретился на Генассамблее ООН с госсекретарем США Марко Рубио и главами МИД Сирии и Турции Асаадом Хасаном аш-Шибани и Бадром Абдель Аты.