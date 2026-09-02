Поток туристов на Кубе сократился на 62%

Туристический поток на Кубе сократился на 62% в период с января по июль текущего года по сравнению с тем же периодом 2025 года. В абсолютных цифрах это 419 тыс. и 1,1 млн туристов соответственно, сообщает Associated Press со ссылкой на отчет Национального статистического управления и информации Кубы (ONEI).

Агентство уточняет, что спад туризма стал следствием экономического давления на остров со стороны США. В январе президент США Дональд Трамп ввел энергетическое эмбарго в отношении Кубы. В январе Вашингтон ввел против Гаваны энергетическое эмбарго, а в мае — июле Госдепартамент США ужесточил санкции в отношении кубинской туротрасли, заморозив счета предприятий и перекрыв им доступ к американской финансовой системе.

Из-за международные сети отелей приостановили работу на острове, на Кубе перестали принимать карты Visa и Mastercard, а крупнейшие авиакомпании (Air France, Iberia, Turkish Airlines) отменили рейсы из-за невозможности заправить самолеты на месте.

Пик туризма на Кубе был отмечен в 2019 году, когда остров посетило около 4,3 млн туристов. На тот момент годовой доход от отрасли достигал $3 млрд.

Влад Никифоров