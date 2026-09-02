Поток туристов на Кубе сократился на 62%
Туристический поток на Кубе сократился на 62% в период с января по июль текущего года по сравнению с тем же периодом 2025 года. В абсолютных цифрах это 419 тыс. и 1,1 млн туристов соответственно, сообщает Associated Press со ссылкой на отчет Национального статистического управления и информации Кубы (ONEI).
Агентство уточняет, что спад туризма стал следствием экономического давления на остров со стороны США. В январе президент США Дональд Трамп ввел энергетическое эмбарго в отношении Кубы. В январе Вашингтон ввел против Гаваны энергетическое эмбарго, а в мае — июле Госдепартамент США ужесточил санкции в отношении кубинской туротрасли, заморозив счета предприятий и перекрыв им доступ к американской финансовой системе.
Из-за международные сети отелей приостановили работу на острове, на Кубе перестали принимать карты Visa и Mastercard, а крупнейшие авиакомпании (Air France, Iberia, Turkish Airlines) отменили рейсы из-за невозможности заправить самолеты на месте.
Пик туризма на Кубе был отмечен в 2019 году, когда остров посетило около 4,3 млн туристов. На тот момент годовой доход от отрасли достигал $3 млрд.
Власти Кубы 9 февраля 2026 года уведомили авиакомпании о временной приостановке заправки самолетов авиатопливом в аэропортах страны из-за энергетического кризиса, связанного с дефицитом топлива. Этот дефицит стал следствием давления администрации президента США Дональда Трампа, который 29 января 2026 года объявил чрезвычайное положение и ввел дополнительные пошлины для стран, поставляющих нефть на остров. Авиакомпании «Россия» и Nordwind скорректировали полетные программы на Кубу, приостановив рейсы в Гавану и Варадеро, а Минэкономики РФ рекомендовало туроператорам приостановить продвижение и продажу туров на Кубу до нормализации обстановки.
Падение турпотока на Кубу стало самым значительным за последние 20 лет, не считая пандемии COVID-19, а выручка от туризма в 2025 году составила $917 млн при запланированных $1,2 млрд. В 2025 году Кубу посетили около 1,8 млн иностранных туристов, что на 18% меньше, чем в 2024 году, а по сравнению с рекордным 2018 годом поток иностранных туристов сократился на 62%. После того как США фактически заблокировали поставки нефти из Венесуэлы в конце 2025 года и Мексика прекратила поставки под давлением США, ситуация с топливом на Кубе усугубилась.
Санкции США также привели к уходу международных компаний: Центробанк Кубы сообщил, что Mastercard и Visa прекратили обслуживание карт на острове с июня 2026 года. Крупные испанские гостиничные сети, такие как Iberostar и Melia, заявили о прекращении управления как минимум десятью отелями, а ранее работу на Кубе прекратила канадская сеть Royalton Hotels & Resorts.