Посольство на Кубе рекомендовало россиянам зарядить телефоны и запастись водой

Российским туристам и резидентам Кубы необходимо иметь при себе заряженные мобильные телефоны и запас питьевой воды. Такие рекомендации дал в комментарии «РИА Новости» посол в республике Виктор Коронелли. Они связаны с регулярными отключениями электроэнергии на острове.

4 августа на Кубе вновь приостановила работу Национальная электроэнергетическая система. К очередному сбою, по информации издания Cubadebate, привело колебание в сети. За последний месяц электричество на острове полностью отключалось около пяти раз.