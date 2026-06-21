Умер один из последних команданте кубинской революции Рамиро Вальдес

В Гаване в возрасте 94 лет скончался Рамиро Вальдес Менендес, сподвижник братьев Кастро, один из последних команданте кубинской революции. О его смерти сообщил президент Кубы Мигель Диас-Канель.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рамиро Вальдес Менендес

Фото: @DiazCanelB Рамиро Вальдес Менендес

Фото: @DiazCanelB

«Уход из жизни Команданте Революции Рамиро Вальдеса Менендеса причиняет мне глубокую боль, как смерть отца. Именно таким я всегда хотел его видеть и таким уважал. Именно так я буду помнить его поддержку и советы, его сдержанную помощь и образцовую преданность служению Родине», — написал господин Диас-Канель в соцсети X.

Рамиро Вальдес родился в 1932 году в бедной семье. Был активным участником Кубинской революции с первых же дней, одним из основателей Движения 26 июля. 26 июля 1953 года был участником нападения на казармы Монкада, куда ворвался первым из соратников. После победы революционеров возглавил первую спецслужбу правительства Кастро, занимался формированием органов безопасности. В разные годы возглавлял разные министерства, неоднократно был вице-премьером, входил в состав Политбюро. Имел звание Героя Кубы. В последние годы часто болел, лежал в больницах, и его отсутствие на крупных официальных мероприятиях было заметно. С его смертью на Кубе остаются два последних команданте Кубинской революции: Рауль Кастро, которому 95 лет, и 98-летний Гильермо Гарсия Фриас.

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Алена Миклашевская