МИД Кубы назвал незаконным решение США выдать ордер на арест Рауля Кастро
Выданный американским судом ордер на арест бывшего лидера Кубы Рауля Кастро не имеет под собой законных оснований, считает кубинский министр иностранных дел Бруно Родригес Паррилья. Он связывает такое решение с кампанией Вашингтона по давлению на Гавану.
«Ордер на задержание … не имеет никакой юридической ценности, никакой этической ценности и, как недавно заявил президент Диас-Канель, также не имеет никакого практического значения»,— заявил господин Паррилья на пресс-конференции в столице (трансляцию вел МИД в соцсетях). По его словам, это решение американских властей стоит рассматривать вместе с санкциями против Кубы, которые регулярно обновляются.
Кубинские ВВС сбили два легкомоторных самолета Cessna 337 организации «Братья во спасение» зимой 1996 года над Флоридским заливом. Члены экипажа собирались найти кубинских беженцев, пытавшихся добраться до США. На борту находились три американца и один кубинец с американским гражданством. Они погибли.
Следствие в США и Международная организация гражданской авиации установили, что самолеты сбили над международными водами примерно в 9 и 16 морских милях за пределами территориальных вод Кубы. Американская сторона квалифицировала инцидент как умышленное убийство. Обвинение предъявили 95-летнему Раулю Кастро, который на тот момент был министром обороны.
Подробнее — в материале «Ъ» «Ордер особого назначения
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