МИД Кубы назвал незаконным решение США выдать ордер на арест Рауля Кастро

«Ордер на задержание … не имеет никакой юридической ценности, никакой этической ценности и, как недавно заявил президент Диас-Канель, также не имеет никакого практического значения»,— заявил господин Паррилья на пресс-конференции в столице (трансляцию вел МИД в соцсетях). По его словам, это решение американских властей стоит рассматривать вместе с санкциями против Кубы, которые регулярно обновляются.