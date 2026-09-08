В темноте и бедности

Гавана готовится представить в ООН ежегодный доклад о последствиях экономической, торговой и финансовой блокады со стороны США. В этом году в нем зафиксирован беспрецедентный для кубинской экономики ущерб — $8,83 млрд. Рекордные потери кубинские власти связывают с новой волной санкций Вашингтона, вызвавших глубокий энергетический и гуманитарный кризис на острове. Эксперты отмечают, что стратегия «энергетического сдерживания», реализуемая администрацией Дональда Трампа, поставила Гавану в условия логистического тупика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Norlys Perez / Reuters Фото: Norlys Perez / Reuters

Ежегодная презентация доклада МИД Кубы, предваряющая намеченное на конец октября голосование по резолюции против американского эмбарго в Генассамблее ООН, в этом году лишилась своего привычного рутинного характера. Обнародованные министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом Паррильей цифры демонстрируют, что масштаб давления на Гавану вышел на принципиально новый уровень.

По данным кубинского внешнеполитического ведомства, годовой ущерб от рестрикций с марта 2025 по февраль 2026 года вырос на 7% по сравнению с предыдущими периодами и достиг $8,83 млрд.

Суммарно за все время действия санкций с 1960 года Гавана потеряла астрономические $178,7 млрд в текущих ценах. Кубинские власти подчеркивают, что в эти расчеты не включены косвенные убытки от вторичных санкций, которые на практике и стали главным драйвером нынешнего кризиса.

Катализатором кризиса стал подписанный президентом США Дональдом Трампом 29 января 2026 года указ Executive Order 14380. Документ легализовал концепцию так называемого «энергетического сдерживания» Кубы. В отличие от прежних пакетов санкций, новые ограничения накладываются на всю цепочку контрагентов: от продавцов и покупателей (среди которых традиционно фигурирует Россия) до страховщиков, владельцев танкеров, поставщиков судового топлива и финансовых институтов, обслуживающих фрахт.

Уже 1 мая Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) внесло в черный список 24 судна преимущественно под флагами Панамы, Кипра и Либерии. Эти суда формировали основу теневого флота, за счет которого Гавана обеспечивала критический импорт. К сентябрю 2026 года этот шаг привел к логистическому коллапсу: в нейтральных водах и портах ожидания простаивают 14 полностью загруженных танкеров классов Panamax и Aframax.

Они не могут разгрузиться в ключевых кубинских портах Матансас и Гавана, поскольку европейские и британские компании отозвали страховые полисы из-за рисков попасть под американские штрафы. По данным Минтранса Кубы, за простой судов республика вынуждена платить от $25 тыс. до $45 тыс. в сутки за каждый борт. Только с февраля по август эта статья расходов обошлась пустеющей кубинской казне в $110 млн.

Результатом жесткого дефицита топлива стал глубокий системный кризис. Бруно Родригес констатировал, что блокада превратилась в «акт коллективного наказания» кубинского народа.

Подача электроэнергии в жилые дома сократилась до двух-трех часов в сутки. Из-за перебоев с электричеством фактически парализован общественный транспорт, а нехватку бензина власти пытаются экстренно компенсировать ускоренной сборкой электротранспорта и переходом на солнечную генерацию.

Наиболее тревожные последствия санкций доклад фиксирует в социальной сфере. Из-за перебоев с энергоснабжением кубинские врачи вынуждены оперировать при свете аккумуляторных ламп. В документе официально признается резкий рост младенческой смертности: если в 2018 году этот показатель составлял 4 случая на 1000 родившихся, то по к 2026 году он увеличился более чем вдвое — до 9,9.

Несмотря на традиционную солидарность большинства членов ООН с позицией Гаваны (ежегодно против эмбарго голосуют более 180 стран), Вашингтон менять курс не намерен. Американские дипломаты объясняют гуманитарный кризис на Кубе неэффективностью плановой экономики Кубы и используют санкции как инструмент давления — требуя политических реформ и освобождения политзаключенных. Однако масштаб нынешнего дефицита показывает: санкции бьют в первую очередь по жизнеобеспечению острова.

Ксения Байгарова