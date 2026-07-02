Трамп заявил об улучшении отношений с Кубой
Президент США Дональд Трамп заявил, что власти Кубы движутся в сторону улучшения отношений с Вашингтоном. В начале июня господин Трамп назвал целью США смену государственного строя на Кубе.
«И, говоря о Кубе: спустя многие, многие десятилетия она движется в нашу сторону»,— сказал американский президент во время поездки в штат Северная Дакота (цитата по C-Span).
В январе США ввели пошлины для стран, поставляющих нефть на Кубу, из-за чего на острове начался энергетический кризис. В мае и июне Вашингтон наложил персональные санкции на высокопоставленных чиновников, а также представителей МВД и разведки, включая президента Мигеля Диас-Канеля.
Заявления господина Трампа об улучшении отношений с Кубой прозвучали спустя несколько месяцев после его второй инаугурации 20 января 2025 года. Во время своего второго срока он возобновил политику ужесточения торговых ограничений для различных стран, включая введение 25-процентных пошлин на европейские автомобили и другие товары. Он также планировал ввести режим чрезвычайной ситуации в сфере энергетики для стимулирования добычи энергоресурсов, что может повлиять на отношения с Кубой, зависящей от импорта нефти.
В целом, при администрации Дональда Трампа отношения с Кубой были переменчивыми. В прошлом под его руководством США уже выходили из ядерной сделки с Ираном и останавливали нормализацию отношений с Кубой. Однако он также демонстрировал готовность к диалогу и сближению, например, с лидерами КНДР и РФ, если это соответствует интересам США.