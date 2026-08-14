Turkish Airlines возобновит прямые рейсы на Кубу спустя полгода

Авиакомпания Turkish Airlines возобновит прямые рейсы из Стамбула в Гавану с 25 октября, следует из данных на сайте авиаперевозчика. Полеты по этому направлению были приостановлены в марте из-за топливного кризиса на Кубе.

Энергетический кризис на Кубе начался в январе из-за топливной блокады со стороны США. Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительных пошлин на товары из стран, поставляющих нефть на остров. Вскоре после этого в аэропортах Кубы приостановили заправку иностранных самолетов из-за нехватки горючего.

Российские авиакомпании не летают на Кубу с середины февраля. До этого рейсы выполняли два авиаперевозчика — «Россия» и Nordwind («Северный ветер»).