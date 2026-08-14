Turkish Airlines возобновит прямые рейсы на Кубу спустя полгода
Авиакомпания Turkish Airlines возобновит прямые рейсы из Стамбула в Гавану с 25 октября, следует из данных на сайте авиаперевозчика. Полеты по этому направлению были приостановлены в марте из-за топливного кризиса на Кубе.
Энергетический кризис на Кубе начался в январе из-за топливной блокады со стороны США. Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительных пошлин на товары из стран, поставляющих нефть на остров. Вскоре после этого в аэропортах Кубы приостановили заправку иностранных самолетов из-за нехватки горючего.
Российские авиакомпании не летают на Кубу с середины февраля. До этого рейсы выполняли два авиаперевозчика — «Россия» и Nordwind («Северный ветер»).
В январе 2026 года президент США Дональд Трамп подписал указ о пошлинах на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, что власти Кубы и России расценили как энергетическую блокаду. Эти действия привели к дефициту горючего и перебоям с электроэнергией на Кубе. В декабре 2025 года США заблокировали экспорт нефти из Венесуэлы, которая была основным поставщиком топлива на Кубу.
На фоне кризиса 6 апреля 2026 года на Кубу прибыла турецкая плавучая электростанция «Белгин Султан», арендованная у компании Karpowership. Эта электростанция призвана обеспечить остров электроэнергией и помочь устаревающей инфраструктуре. В ответ на дефицит топлива Россия доставила на Кубу 100 тыс. тонн сырой нефти в качестве гуманитарной помощи и готовится отправить второй танкер.