Президент Кубы: остров больше не станет ничьей колонией

Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что островное государство никогда больше не будет колонией какой-либо империи. Таким образом он прокомментировал публикацию президента США Дональда Трампа в социальной сети Truth Social, в которой территория Куба окрашена в цвета американского флага.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Кубы Мигель Диас-Канель

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Президент Кубы Мигель Диас-Канель

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

«Куба прекрасно знает, что значит быть колонией и неоколонией двух империй»,— написал господин Диас-Канель в соцсети X. Он также добавил, что «кровь, пролитая за нашу независимость, суверенитет и самоопределение, не будет пролита напрасно».

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес отреагировал на картографическую публикацию Трампа с юмором. «С таким положением дел правительство США скоро вообще дезориентирует своих граждан. Скоро они перестанут понимать, в каком заливе, у какого озера, в каком здании, стране, континенте или на какой планете находятся»,— написал он в социальных сетях.

Пост Дональда Трампа в виде карты мира был опубликован в понедельник. На изображении цвета американского флага закрывали не только США, но и территории Канады, Мексики, Исландии, а также части стран Карибского бассейна и Центральной Америки. Власти Исландии уже заявили о недопустимости публикации, а американский посол в этой стране был вызван в местный МИД.

Влад Никифоров