США ввели санкции против военного атташе Кубы в России

США расширили санкции в отношении Кубы на восемь человек и пять компаний. В список попала военный атташе Кубы в России Моника Милиан Гомес. Это следует из данных Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).

В список санкций также попали военный атташе Кубы в Китае Вальдо Переса Кортеса, глава экономического управления МИД Кубы Оскар Энрике Биоска Гальего, глава управления внешних связей МИД Хосе Антонио Ремон Родригес и другие.

Среди компаний в список попали кубинское военно-промышленное предприятие имени Юрия Гагарина, компания по производству и ремонту военной техники UIM, а также импортеры военной техники Tecnoimport, Tecnotex и Duna SA.

Отношения Вашингтона и Гаваны резко обострились в январе, когда США ввели пошлины для стран, поставляющих нефть на Кубу. Из-за этого на острове начался энергетический кризис. Президент США Дональд Трамп призывал к смене государственного строя на Кубе.