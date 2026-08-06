США ввели санкции против военного атташе Кубы в России
США расширили санкции в отношении Кубы на восемь человек и пять компаний. В список попала военный атташе Кубы в России Моника Милиан Гомес. Это следует из данных Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).
В список санкций также попали военный атташе Кубы в Китае Вальдо Переса Кортеса, глава экономического управления МИД Кубы Оскар Энрике Биоска Гальего, глава управления внешних связей МИД Хосе Антонио Ремон Родригес и другие.
Среди компаний в список попали кубинское военно-промышленное предприятие имени Юрия Гагарина, компания по производству и ремонту военной техники UIM, а также импортеры военной техники Tecnoimport, Tecnotex и Duna SA.
Отношения Вашингтона и Гаваны резко обострились в январе, когда США ввели пошлины для стран, поставляющих нефть на Кубу. Из-за этого на острове начался энергетический кризис. Президент США Дональд Трамп призывал к смене государственного строя на Кубе.
Введенные США санкции против кубинских чиновников и компаний, включая военно-промышленные, являются частью целенаправленной кампании по усилению давления на Кубу, которую администрация Дональда Трампа проводит с начала 2026 года. Ранее, 5 июня 2026 года, США уже вводили санкции против президента Кубы Мигеля Диас-Канеля, его жены и ряда других лиц, а также Министерства обороны Кубы, Института дружбы с народами и туристической организации «Амистур Куба». До этого, 18 мая 2026 года, под ограничения попали Управление по разведке Кубы, МВД и национальная полиция, а также девять физических лиц, включая председателя Государственного совета Кубы Хуана Ласо. 2 мая 2026 года Дональд Трамп подписал указ о введении новых санкций против высокопоставленных чиновников Кубы и связанных с ними лиц, причастных к коррупции и нарушениям прав человека. Указ также позволяет вводить ограничения против тех, кто помогает обходить уже действующие санкции.
Эта политика началась в январе 2026 года, когда США ввели чрезвычайное положение и разрешили пошлины на товары из стран, поставляющих нефть на Кубу, что привело к энергетическому кризису на острове. Несмотря на это, в конце марта 2026 года поставка 100 тыс. тонн российской нефти временно улучшила ситуацию. Россия, в свою очередь, осудила «нелегитимные запретительные шаги Вашингтона» и подтвердила свою непоколебимую солидарность с Правительством Кубы, пообещав продолжить оказание материальной поддержки.