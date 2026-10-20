Ордер особого назначения

В 1996 году организация кубинских иммигрантов «Братья во спасение» патрулировала Флоридский пролив на легкомоторных Cessna 337 в поисках кубинских беженцев на плотах в море, а потом передавала их координаты Береговой охране США. Впоследствии эта организация переключилась на другую деятельность: вместо спасения на море она начала на самолетах периодически входить в воздушное пространство Кубы и с воздуха сбрасывать листовки с призывом к гражданам свергнуть режим. Два таких самолета и были сбиты кубинскими военными.