Ордер особого назначения
Американский суд припомнил Раулю Кастро сбитые в 1996 году самолеты
Суд в американском штате Флорида выдал ордер на арест Рауля Кастро — бывшего первого секретаря ЦК Коммунистической партии Кубы, обвиняемого в преступлении 30-летней давности. 95-летнего Рауля Кастро вряд ли удастся доставить в американскую тюрьму, однако решение суда лежит в русле политики США по усилению давления на Кубу с целью ее полной изоляции. Кроме того, судебный вердикт напрямую связан с предстоящими 3 ноября промежуточными выборами в Конгресс США.
Поводом для выдачи ордера на арест Рауля Кастро стал инцидент 1996 года, когда кубинские истребители «МиГ» сбили два легкомоторных американских самолета Cessna 337 над Флоридским проливом. В результате атаки погибли четыре человека — три гражданина США кубинского происхождения и один гражданин Кубы, который был постоянным резидентом США.
Рауль Кастро тогда занимал должность министра Революционных вооруженных сил, и, по версии американского следствия, отдал приказ на уничтожение самолетов. Во Флориде исторически проживают кубинцы, которые оппозиционно настроены к действующим властям Кубы.
В 1996 году организация кубинских иммигрантов «Братья во спасение» патрулировала Флоридский пролив на легкомоторных Cessna 337 в поисках кубинских беженцев на плотах в море, а потом передавала их координаты Береговой охране США. Впоследствии эта организация переключилась на другую деятельность: вместо спасения на море она начала на самолетах периодически входить в воздушное пространство Кубы и с воздуха сбрасывать листовки с призывом к гражданам свергнуть режим. Два таких самолета и были сбиты кубинскими военными.
В связи с этим инцидентом Куба настаивала, что произошло вторжение в ее воздушное пространство и страна действовала в рамках защиты своего суверенитета.
Несмотря на это, американское следствие и Международная организация гражданской авиации (ИКАО) пришли к выводу, что самолеты были поражены над международными водами примерно в 9 и 16 морских милях за пределами территориальных вод Кубы.
Таким образом, с позиции американской юстиции, дело перешло из разряда «перехвата нарушителя» в «умышленное убийство в нейтральном пространстве».
История стала поводом для ужесточения американской блокады Кубы. Администрация президента Клинтона отказалась от попыток нормализовать отношения с Гаваной. Президент США подписал тогда закон Хелмса—Бертона, который фактически зацементировал американское эмбарго против Кубы и передал право его отмены Конгрессу США.
При этом уголовное дело долго стояло на паузе.
В рамках расследования в 1990–2000-х годах Минюст США осудил участников кубинской шпионской сети «Оса», участники которой, по версии следствия, внедрились в организацию «Братья во спасение» и передавали Гаване бортовые номера и маршруты вылетов самолетов. Однако обвинения Раулю Кастро так и не были предъявлены, поскольку он обладал дипломатическим иммунитетом, так как был министром обороны, а затем вице-президентом и главой государства.
Теперь ситуация изменилась: Рауль Кастро ушел со всех постов и официально стал частным лицом. По статье «убийство первой степени» сроков давности нет. На федеральном уровне обвинение ему было предъявлено еще в мае 2026 года, а ордер на арест выписал 19 октября судья штата по иску генерального прокурора Флориды Джеймса Утмайера.
Заключение в американскую тюрьму бывшего престарелого кубинского лидера маловероятно, и, скорее всего, речь идет не столько об уголовном правосудии, сколько об инструменте давления на Кубу со стороны США. После ареста лидера Венесуэлы Николаса Мадуро США Куба переживает острейший экономический кризис, поскольку полностью зависела от поставок венесуэльской нефти.
В этой ситуации США сознательно вводят Кубу в состояние полного истощения ресурса, чтобы добиться смены власти в стране.
Президент Трамп неоднократно заявлял, что, если Гавана не пойдет на демонтаж политической системы, «кубинский режим будет полностью раздавлен». Выступая на Генассамблее ООН в сентябре этого года, Трамп заявил, что Куба — «несостоявшееся государство» и туда обязательно «придет свобода». В связи с этим выдача ордера на арест Рауля Кастро — ветерана революционного движения Кубы — вполне укладывается в логику такого подхода.
Кроме того, кубинская диаспора во Флориде, оппозиционно настроенная к властям Кубы,— это важнейший и стойкий республиканский оплот среди латиноамериканцев, проживающих в США. По данным исследования Флоридского международного университета, около 70% кубинцев из штата поддерживают Трампа. В преддверии промежуточных выборов в Конгресс 3 ноября администрации Трампа крайне важно получить еще большую поддержку со стороны этой части электората.
Президент Обама в 2014–2016 годах пошел на историческое «потепление» с Кубой, чем вызвал недовольство у старой кубинской диаспоры, представители которой пострадали от власти Фиделя Кастро. Американские кубинцы восприняли этот шаг как удар в спину и предательство. После того как президент Трамп отменил решения Обамы и вернул Кубу в список спонсоров терроризма, его поддержка во Флориде, традиционно ключевом штате на любых американских выборах, значительно усилилась.