Береговая охрана США перехватила судно с топливом для Кубы

Береговая охрана США перехватила судно Grace, которое, по данным американских властей, перевозило топливо на Кубу. Тактическая группа высадилась на борт «теневого флота» в Карибском море и сопроводила его в мексиканский порт Прогресо. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инспекционная группа военно-морских сил Мексики подтвердила, что в цистернах судна содержался большой объем топлива. Судно также перевозило несколько контейнеров, предположительно, с горючим. Береговая охрана США заявила, что хранение топлива в балластных цистернах представляет угрозу для морской экосистемы и увеличивает риск разливов нефти.

В январе президент США Дональд Трамп принял закон, предусматривающий пошлины в отношении стран, поставляющих нефть на Кубу. Американский президент назвал целью смену государственного строя в островном государстве. МИД Кубы оценивал экономический ущерб от блокады США как минимум в $8,83 млрд.