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Береговая охрана США перехватила судно с топливом для Кубы

Береговая охрана США перехватила судно Grace, которое, по данным американских властей, перевозило топливо на Кубу. Тактическая группа высадилась на борт «теневого флота» в Карибском море и сопроводила его в мексиканский порт Прогресо. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инспекционная группа военно-морских сил Мексики подтвердила, что в цистернах судна содержался большой объем топлива. Судно также перевозило несколько контейнеров, предположительно, с горючим. Береговая охрана США заявила, что хранение топлива в балластных цистернах представляет угрозу для морской экосистемы и увеличивает риск разливов нефти.

В январе президент США Дональд Трамп принял закон, предусматривающий пошлины в отношении стран, поставляющих нефть на Кубу. Американский президент назвал целью смену государственного строя в островном государстве. МИД Кубы оценивал экономический ущерб от блокады США как минимум в $8,83 млрд.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Механизм американского давления рассчитан не только на прямые поставки нефти на Кубу: Министерство торговли США должно устанавливать, идет ли нефть напрямую или через посредников, а размер пошлин затем определяется совместно с Госдепартаментом и Минфином. Поэтому для перевозчиков значение имеет не только пункт отправления, но и конечное назначение груза: в марте 2026 года танкер Sea Horse после уточнения Минфина США изменил курс с Кубы на венесуэльский порт Пуэрто-Кабельо, а 19 марта Куба была включена в список стран, которым запрещены такие поставки.

Энергетические ограничения уже отражались на снабжении острова: по заявлению МИД Кубы, они препятствуют доставке топлива и других необходимых грузов. В феврале 2026 года сообщалось, что после прекращения поставок нефти из Венесуэлы, на которую приходилось около половины кубинского импорта, дефицит стал особенно ощутимым для населения.

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