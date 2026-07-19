Рубио призвал власти Кубы освободить более 700 политзаключенных

Составлено ИИ-Ассистентъ

Призывы США к освобождению политических заключенных на Кубе следуют за обострением отношений между Вашингтоном и Гаваной. С января 2026 года США усилили давление на Кубу, введя пошлины для стран, поставляющих нефть на остров, что спровоцировало на Кубе энергетический кризис и массовые протесты из-за частых отключений электроэнергии. Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что целью Вашингтона является смена государственного строя на Кубе.

Власти Кубы, со своей стороны, периодически проводят амнистии. Ранее, в марте и апреле 2026 года, Куба уже освобождала значительное число заключенных, включая политических, по гуманитарным соображениям. Эти действия совпали с ужесточением политики США и началом переговоров между двумя странами. При этом кубинские власти отвергали связь амнистий с давлением со стороны США, хотя, например, освобождение 51 заключенного в марте стало результатом переговоров с Ватиканом, который традиционно выступает посредником в таких вопросах. Общее число политических заключенных на Кубе, по данным правозащитников, превышало 1200 человек.

Помимо давления через санкции и требования реформ, США предлагали Кубе гуманитарную помощь на сумму до $100 млн, от которой Куба отказывалась, если условия не были приемлемыми. Одновременно Куба столкнулась с обвинениями со стороны США, включая обвинения в сговоре с целью убийства американцев против бывшего лидера Рауля Кастро, что правительство Кубы назвало «пошлой и позорной политической провокацией».