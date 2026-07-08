Кубинцы снова вышли на протесты из-за массовых отключений электричества
7 июля на Кубе в третий раз в этом году произошло крупномасштабное отключение электричества, вызванное нехваткой топлива для электростанций. Как сообщает агентство Reuters, это привело к спонтанным акциям протеста в Гаване и некоторых других городах. Жители выходили на улицы, жгли костры и скандировали: «Включите нам свет».
В январе США прекратили поставки топлива на Кубу, а затем ввели новые санкции, которые привели к массовому оттоку иностранных компаний и туристов из страны.
Сообщений о каких-либо столкновениях в ходе протестов нет. Многие жители сидят на порогах своих домов, либо играют в домино или общаются друг с другом на улице в ожидании восстановления электроснабжения. «Я не вижу быстрого решения этой проблемы,— цитирует Reuters одного из жителей Гаваны, Амаури Гонсалеса.— Наши электростанции устарели, и топлива нет».
7 июля вечером ведущий энергетический оператор страны, компания UNE, сообщила о частичном восстановлении электроснабжения в некоторых западных и восточных районах острова. Однако во втором по величине городе острова, Сантьяго-де-Куба, электроснабжение пока не налажено.
Массовые отключения электричества на Кубе, вызывающие протесты, являются следствием энергетического кризиса, острота которого усилилась из-за топливной блокады со стороны США. Отсутствие поставок нефти, ранее поступавшей из Венесуэлы и Мексики, привело к дефициту топлива, необходимого для работы электростанций. Это усугубляется изношенностью энергетической инфраструктуры острова.
Энергетическая политика США направлена на оказание давления на Кубу с целью смены режима и перехода к экономической либерализации. Вашингтон рассматривает энергетическое давление как способ ускорить внутренние процессы в кубинской экономике, которая находится на грани коллапса. Однако жесткая энергетическая линия может привести к гуманитарному кризису, который, по мнению некоторых экспертов, ударит по имиджу США.
Власти Кубы пытаются справиться с кризисом, используя альтернативные источники энергии и наращивая собственную добычу нефти, которой пока хватает лишь на треть потребностей страны. На фоне тяжелейшего экономического кризиса, в июне 2026 года Куба одобрила масштабный проект экономических и социальных реформ, включающий либерализацию экономики и стимулирование частного бизнеса, по примеру Китая и Вьетнама. Эти реформы направлены на преодоление кризиса, усугубленного энергетической блокадой.