Кубинцы снова вышли на протесты из-за массовых отключений электричества

7 июля на Кубе в третий раз в этом году произошло крупномасштабное отключение электричества, вызванное нехваткой топлива для электростанций. Как сообщает агентство Reuters, это привело к спонтанным акциям протеста в Гаване и некоторых других городах. Жители выходили на улицы, жгли костры и скандировали: «Включите нам свет».

В январе США прекратили поставки топлива на Кубу, а затем ввели новые санкции, которые привели к массовому оттоку иностранных компаний и туристов из страны.

Сообщений о каких-либо столкновениях в ходе протестов нет. Многие жители сидят на порогах своих домов, либо играют в домино или общаются друг с другом на улице в ожидании восстановления электроснабжения. «Я не вижу быстрого решения этой проблемы,— цитирует Reuters одного из жителей Гаваны, Амаури Гонсалеса.— Наши электростанции устарели, и топлива нет».

7 июля вечером ведущий энергетический оператор страны, компания UNE, сообщила о частичном восстановлении электроснабжения в некоторых западных и восточных районах острова. Однако во втором по величине городе острова, Сантьяго-де-Куба, электроснабжение пока не налажено.

Евгений Хвостик