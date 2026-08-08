Постпред Кубы заявил о подготовке США «почвы для агрессии» против страны
Власти США запустили политическую и медийную «кампанию по дезинформации», чтобы оправдать «коллективное наказание» кубинского народа, считает постпред Кубы при ООН Эрнесто Соберон Гусман. По его словам, американские власти своими действиями хотят оправдать возможную военную агрессию против Кубы.
Господин Гусман утверждает, что госсекретарь, пресс-секретарь Белого дома США и представитель Госдепа «публично лгут и противоречат друг другу, пытаясь оправдать то, что оправданию не поддается». Постпред назвал причиной гуманитарного кризиса на Кубе нехватку топлива, которая возникла после указа президента США Дональда Трампа о прекращении поставок топлива островному государству.
Эрнесто Соберон Гусман также заявил о противоречиях в словах американских чиновников. «Каким образом правительство может одновременно быть некомпетентным и провальным..., но при этом способным организовать и возглавить предполагаемую международную шпионскую кампанию, угрожающую национальной безопасности США?» — сказал он ТАСС.
В январе этого года США прекратили поставки топлива на Кубу, после чего Дональд Трамп ввел пошлины в отношении стран, поставляющих нефть на Кубу. Господин Трамп называл своей целью смену государственного строя на Кубе. На этой неделе Куба пятый раз за месяц полностью осталась без электричества. По данным Politico, США готовятся к боевым действиям на Кубе.
Подробности — в материале «Ъ» «Остров свободы станет еще свободнее».
Президент США Дональд Трамп рассматривает военную операцию по смене власти на Кубе, аналогичную той, что была проведена в Венесуэле в январе 2026 года, когда, по его словам, США "захватили и вывезли" президента Николаса Мадуро. В мае 2026 года издание Politico сообщало со ссылкой на источники о подготовке Южным командованием США потенциальных боевых действий на Кубе. Угроза военной агрессии со стороны США находится на «рекордном уровне», о чем заявлял президент Кубы Мигель Диас-Канель в обращении к «американскому народу» в мае 2026 года.
В марте 2026 года Дональд Трамп публично провозгласил идею «дружеского захвата» власти на Кубе, заявив, что поручил переговорный процесс госсекретарю Марко Рубио. После трех месяцев нефтяной блокады со стороны США в марте 2026 года ситуация на Кубе приблизилась к гуманитарной катастрофе, что выражалось в веерных отключениях электроэнергии до 15 часов в сутки и нехватке продовольствия.
В январе 2026 года Дональд Трамп ввел чрезвычайное положение в стране и разрешил вводить пошлины на товары из стран, поставляющих нефть на Кубу. В тот же период президент Трамп заявлял, что Куба больше не будет получать нефть и деньги из Венесуэлы, а также предрекал скорое падение Кубы без этих доходов.