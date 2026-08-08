Постпред Кубы заявил о подготовке США «почвы для агрессии» против страны

Власти США запустили политическую и медийную «кампанию по дезинформации», чтобы оправдать «коллективное наказание» кубинского народа, считает постпред Кубы при ООН Эрнесто Соберон Гусман. По его словам, американские власти своими действиями хотят оправдать возможную военную агрессию против Кубы.

Господин Гусман утверждает, что госсекретарь, пресс-секретарь Белого дома США и представитель Госдепа «публично лгут и противоречат друг другу, пытаясь оправдать то, что оправданию не поддается». Постпред назвал причиной гуманитарного кризиса на Кубе нехватку топлива, которая возникла после указа президента США Дональда Трампа о прекращении поставок топлива островному государству.

Эрнесто Соберон Гусман также заявил о противоречиях в словах американских чиновников. «Каким образом правительство может одновременно быть некомпетентным и провальным..., но при этом способным организовать и возглавить предполагаемую международную шпионскую кампанию, угрожающую национальной безопасности США?» — сказал он ТАСС.

В январе этого года США прекратили поставки топлива на Кубу, после чего Дональд Трамп ввел пошлины в отношении стран, поставляющих нефть на Кубу. Господин Трамп называл своей целью смену государственного строя на Кубе. На этой неделе Куба пятый раз за месяц полностью осталась без электричества. По данным Politico, США готовятся к боевым действиям на Кубе.

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