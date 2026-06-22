«Перестройку» начинают с частного

Либерализация на острове свободы — парламент Кубы принял исторически масштабный пакет экономических реформ, которые уже окрестили «перестройкой». Курс на развитие частного сектора Коммунистическая партия огласила еще на VI съезде в 2011 году. Но теперь преобразования резко ускорились на фоне острого экономического кризиса, нефтяной блокады и заявленной администрацией Дональда Трампа цели — поменять политическую систему Кубы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

18 июня Национальная ассамблея народной власти Кубы одобрила пакет из 176 предложений по либерализации экономики. Фактически запущена приватизация госпредприятий. К покупке их имущества и акций допустят всех, в том числе иностранных игроков. Бизнесу разрешили нанимать более 100 работников. Предпринимателям — владеть сразу несколькими компаниями. В туризме, например, открывается дорога частному девелопменту. Коммерческие компании теперь смогут напрямую импортировать и экспортировать товары. Предполагается и поэтапная девальвация официального курса песо. Кубинский писатель Хосе Мануэль Прието говорит о реформах с осторожным оптимизмом:

«Если честно, это скорее невидимые реформы. То, что они проводятся под давлением обстоятельств, не означает, что их не нужно было начинать. На мой взгляд, эти изменения назрели уже давно. С реформами слишком долго тянули, и именно поэтому страна отчасти оказалась в нынешней ситуации. Тем не менее я думаю, что из нее удастся выйти.

Есть мнение, что власти лишь пытаются выиграть время и их главная задача — продержаться до выборов в США. Однако мне кажется, что они уже осознали: дальше откладывать решения невозможно. Если говорить о системных преобразованиях, то такой процесс в лучшем случае может занять не менее пяти лет. Существует серьезная нехватка капитала, а инфраструктура во многих сферах находится в крайне тяжелом состоянии. Поэтому быстрых результатов ожидать не стоит».

Может быть, важнейший пункт для кубинцев — конец карточной системы. И что с этим делать на фоне минимум двузначной инфляции и топливной блокады, неясно, говорит собеседник “Ъ FM”, пожелавший остаться анонимным, он работал в сфере гостеприимства на Кубе и уехал в Панаму в начале года, когда обострился кризис:

«Даже в те времена, когда туристический поток был значительно выше, этого все равно было недостаточно для экономики страны. Что касается решений, которые они приняли сейчас, то здесь пока остается много вопросов.

Никаких гарантий нет. Например, провести платеж в долларах на Кубе по-прежнему крайне непросто. Однако все научились выкручиваться».

Еще конституция Кубы 2019 года узаконила частную собственность и малый бизнес и тут же закрепила Компартию как единственную «высшую руководящую силу». Впрочем, к вопросу о смене режима: «Да, это возможно»,— заявил Дональд Трамп на днях. Иран-то далеко, а Куба и Венесуэла к Штатам близко напомнил глава Белого дома. Хотя конкретного дедлайна на этот раз Трамп не поставил. «Куба следующая?»— переспросили журналисты у вице-президента Джей Ди Вэнса. Если номенклатура примет «разумные решения», США тоже наладят отношения с островом, заявил Вэнс.

Вице-президент Джей Ди Вэнс: По сути, на Кубе многие государственные и экономические механизмы работают крайне неэффективно. Вероятно, экономика страны находится в еще более тяжелом состоянии, чем экономика Ирана, при том что Куба расположена всего в 90 милях от наших берегов. Каждый раз, когда там возникает серьезный кризис, именно к нам устремляются люди, оказавшиеся в отчаянном положении, — те, кто не может прокормить свои семьи и ищет возможность начать новую жизнь. Мы хотим, чтобы народ Кубы жил благополучно и имел перспективы для развития. Именно поэтому сейчас ведутся переговоры с кубинским правительством о возможных изменениях в экономической политике и подходах к управлению страной. Посмотрим, к каким результатам это приведет.

США продолжают вводить санкции в отношении Кубы. И, например, после новых ограничений канадская Sherritt решила, что не может продолжать прежнюю работу в совместном проекте по добыче никеля и кобальта в городе Моа. Пока это выглядит так, что Вашингтон обеспечивает себе вход в кубинскую экономику, считает научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Александра Арабаджян:

«Остается открытым вопрос, будет ли Белому дому достаточно этих экономических уступок, которые действительно являются весьма существенными, или же он продолжит добиваться изменений в политической системе страны. При этом очевидно, что действующая власть не намерена отказываться от своих политических позиций. Однако не исключено, что определенного консенсуса можно попытаться достичь с более молодым поколением кубинских руководителей.

Для большинства жителей Кубы главной проблемой сегодня остается жесткое санкционное давление, прежде всего в энергетической сфере. Второй по значимости вопрос связан с доступностью товаров широкого потребления и общими трудностями в обеспечении внутреннего рынка необходимой продукцией».

Даже в Гаване периодически продолжают вспыхивать протесты. «Сидим без света сутками, что обсуждать»,— так ответил один из собеседников “Ъ FM”, который занимается на Кубе туристическим бизнесом. В спасительную силу «перестройки» или, как уже шутят, la kagastroika многие не верят.

Александра Абанькова, Екатерина Вихарева