Постпред Кубы при ООН: Гавана готовится к возможной военной операции США
Куба серьезно относится к возможной угрозе военной операции США на территории острова. Об этом заявил постоянный представитель Кубы при ООН Эрнесто Соберон Гусман.
«Мы относимся к этому очень серьезно. Поэтому, например, каждую пятницу на Кубе мы посвящаем день обороне, чтобы подготовить весь народ к защите нашего суверенитета… Мы должны быть готовы к любому сценарию, включая военный»,— сказал дипломат в разговоре с ТАСС.
По словам господина Гусмана, руководство страны принимает во внимание публичные заявления высокопоставленных американских чиновников, допускавших возможность силовых действий, а также действия Вашингтона в последние годы. «Это еще одна важная причина серьезно относиться к подобным угрозам»,— добавил постпред.
Позже американский президент заявил, что Соединенные Штаты надеются заключить сделку с Кубой. По его словам, военная операция США на острове для урегулирования конфликта не потребуется.