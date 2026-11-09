Постпред Кубы при ООН: Гавана готовится к возможной военной операции США

По словам господина Гусмана, руководство страны принимает во внимание публичные заявления высокопоставленных американских чиновников, допускавших возможность силовых действий, а также действия Вашингтона в последние годы. «Это еще одна важная причина серьезно относиться к подобным угрозам»,— добавил постпред.