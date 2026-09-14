Песков: Россия поддерживает вступление Кубы в БРИКС

Россия поддерживает вступление Кубы в БРИКС, однако вопрос о расширении объединения на прошедшем саммите в Нью-Дели не поднимался. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 14 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

В 2024 году правительство Кубы сообщало, что членство в БРИКС — это один из главных приоритетов страны во внешней политике. На фоне американских санкций участие в объединении помогло бы расширить возможности Кубы и привлечь туда больше иностранных инвестиций.

В 2024 году Куба присоединилась к БРИКС в качестве страны-партнера, что позволяет ей участвовать только в отдельных мероприятиях. Начиная с 2025 года БРИКС временно приостановил прием новых участников, объяснив это развитием уже входящих в состав объединения стран.

БРИКС создан в 2006 году Бразилией, Россией, Индией и Китаем. Позже к ним присоединилась ЮАР. 1 января 2024 года к БРИКС вошли еще несколько стран: Саудовская Аравия, Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ.