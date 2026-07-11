Рубио пригрозил властям Кубы последствиями в случае отказа от реформ
США будут применять все возможные инструменты для «устранения угроз национальной безопасности» со стороны Кубы, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио. Он призвал власти Кубы к проведению экономических и политических реформ.
Марко Рубио
Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP
«Лидерам Кубы необходимо просто сделать выбор в пользу реальных реформ, мира и процветания — пока не стало слишком поздно»,— указано в заявлении Марко Рубио на сайте Госдепартамента.
Марко Рубио призвал власти Кубы освободить политических заключенных. «По сей день сотни кубинцев остаются несправедливо задержанными за простой грех — требование основных прав, возможностей и достоинства»,— заявил госсекретарь США.
Отношения Вашингтона и Гаваны резко обострились в январе, когда США ввели пошлины для стран, поставляющих нефть на Кубу. Из-за этого на острове начался энергетический кризис. Кубинцы трижды с начала года выходили на протесты из-за частых отключений электроэнергии. Президент США Дональд Трамп называл целью США смену государственного строя на Кубе.
Заявления госсекретаря США Марко Рубио относительно Кубы и призывы к реформам согласуются с общей стратегией Вашингтона по смене режима на острове, которая активизировалась при Дональде Трампе. Рубио, выходец из семьи кубинских эмигрантов, известен своей жесткой позицией в отношении Кубы, выступая за сохранение торгового эмбарго и ввод санкций, а также лоббируя смену руководства страны. Он считает правительство Кубы «огромной проблемой» и не ожидает компромиссов. В первой администрации Трампа Марко Рубио был ключевым неофициальным советником по внешней политике, что позволяло ему влиять на давление в отношении Кубы. Он использует бюрократические рычаги Госдепартамента, включая визовые ограничения и разработку вторичных санкций, чтобы усилить это давление и добиться смены режима. США рассчитывают обвинить действующего кубинского президента Мигеля Диас-Канеля в провале реформ и привести к власти лояльного кандидата, готового к диалогу со Штатами. Эта стратегия, предположительно, будет развиваться по «венесуэльскому сценарию», но с учётом особенностей Кубы, которая обладает более сплочённой элитой, десятилетиями готовившейся к американскому давлению, что делает прямой силовой сценарий маловероятным.