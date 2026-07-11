Рубио пригрозил властям Кубы последствиями в случае отказа от реформ

США будут применять все возможные инструменты для «устранения угроз национальной безопасности» со стороны Кубы, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио. Он призвал власти Кубы к проведению экономических и политических реформ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марко Рубио

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP Марко Рубио

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP

«Лидерам Кубы необходимо просто сделать выбор в пользу реальных реформ, мира и процветания — пока не стало слишком поздно»,— указано в заявлении Марко Рубио на сайте Госдепартамента.

Марко Рубио призвал власти Кубы освободить политических заключенных. «По сей день сотни кубинцев остаются несправедливо задержанными за простой грех — требование основных прав, возможностей и достоинства»,— заявил госсекретарь США.

Отношения Вашингтона и Гаваны резко обострились в январе, когда США ввели пошлины для стран, поставляющих нефть на Кубу. Из-за этого на острове начался энергетический кризис. Кубинцы трижды с начала года выходили на протесты из-за частых отключений электроэнергии. Президент США Дональд Трамп называл целью США смену государственного строя на Кубе.