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17:59
Росстат зафиксировал рост уровня бедности
19:15
Власти Москвы предложили для митинга за честные выборы проспект Сахарова вместо Лубянки
16:23
Возбуждено первое уголовное дело после московской акции 27 июля
16:03
Красноярский губернатор назвал тушение лесных пожаров бессмысленным
17:45
Киев объявил об отстранении Медведчука от минского процесса
19:30
В Литве восстановят доступ к сайту российского агентства Sputnik
18:53
«Спартак» обратился в Генпрокуратуру из-за избиения болельщиков в Ростове
18:42
Гендиректор коммунального предприятия оштрафован за нарушение теплоснабжения Чебоксар
18:31
На Украине предложили санкции против строивших Крымский мост компаний
18:27
Генпрокуратура поручила прокурору Дагестана проверить дело журналиста «Черновика»
18:16
В Сочи перед судом предстанут четверо лжезастройщиков
17:32
Понтонно-мостовые полки и ремонтные батальоны вернутся в вооруженные силы России
17:21
HeadHunter: работодателям не хватает квалифицированных рабочих
17:14
Следствие просит закрыть дело бывшего главы «Сибмоста»
17:01
Суд признал законным уголовное дело в отношении журналиста «Черновика»
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(обновлено: 29.07.2019)
Шахматы
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В Астане стартуют чемпионаты мира среди мужских и женских сборных
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Средний заработок элитного гроссмейстера в 2018 году не дотянул до €30 тыс.
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Магнус Карлсен отстоял чемпионский титул, разгромив Фабиано Каруану на тай-брейке
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Екатерина Лагно уступила Цзюй Вэньцзюнь на тай-брейке титул чемпионки мира
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Беспроигрышные шахматы
Восемь первых партий матча между Магнусом Карлсеном и Фабиано Каруаной закончились ничьими
Между первым и вторым
Магнус Карлсен и Фабиано Каруана разыгрывают титул чемпиона мира
Шахматисты сделают доход
Матч за титул чемпиона мира бьет рекорды по востребованности
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Новым президентом Международной шахматной федерации стал Аркадий Дворкович
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Аркадий Дворкович возглавил мировые шахматы
Бывший вице-премьер РФ выиграл выборы президента FIDE
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Аркадий Дворкович сыграет против ресурса
Бывший вице-премьер РФ борется за пост президента FIDE с Георгиосом Макропулосом
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Открылся главный шахматный турнир
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Чем грозит производителям пластиковых пакетов новая политика торговых сетей
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Бизнес
Финансы
Недвижимость
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Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия